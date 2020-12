PostBrexit: Londra planifica un nou program de schimb pentru studenti dupa parasirea programului european Erasmus

Departamentul pentru educatie al Marii Britanii a anuntat ca acest nou program, Turing, va permite unui numar de aproximativ 35.000 de studenti sa studieze in strainatate incepand din septembrie anul viitor.Programul, denumit dupa matematicianul si criptograful britanic Alan Turing (considerat parintele computerului si al inteligentei artificiale n.r.), urmeaza sa beneficieze de 100 de milioane de lire sterline pentru anul universitar 2021/22. Ulterior, finantarea va fi stabilita de bugetele viitoare.Programul Turing este introdus deoarece Londra paraseste programul de schimb pentru studenti Erasmus al Uniunii Europene, o decizie criticata de multi in urma ajungerii vineri la un acord in privinta unui acord comercial post- Brexit intre Marea Britanie si UE Marea Britanie si UE au convenit asupra unui pact comercial care sa le guverneze relatia dupa incheierea, la sfarsitul anului 2020, a perioadei de tranzitie post-Brexit."Am conceput un sistem cu adevarat international, care se concentreaza pe prioritatile noastre, ofera o valoare adaugata reala si reprezinta o parte importanta a promisiunii noastre de a ridica nivelul Regatului Unit", a declarat secretarul britanic pentru educatie Gavin Williamson, potrivit agentiei de stiri PA.Programul isi propune sa sprijine studenti care provin din medii defavorizate, conform informatiilor furnizate de Departamentul britanic pentru educatie.CITESTE SI: