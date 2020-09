Brexit: Presedintele Consiliului European indeamna Londra sa aplice integral acordul de iesire din UE

"Este timpul pentru guvernul britanic sa-si asume responsabilitatile", a afirmat Charles Michel, dupa o discutie telefonica cu premierul irlandez Micheal Martin.Guvernul britanic a prezentat miercuri in parlament un proiect de lege care contrazice in parte acordul deja semnat - o manevra ce incalca dreptul international, dupa cum a recunoscut chiar premierul Boris Johnson Seful guvernului doreste totusi ca proiectul sa fie examinat inca de luni in Camera Comunelor, unde dispune de o majoritate de 80 de locuri.Pe contul sau de Twitter , Michel a mai afirmat ca "este in joc credibilitatea internationala a semnaturii Marii Britanii".Dupa iesirea oficiala a Marii Britanii din UE la 31 ianuarie, cele doua parti au inceput negocieri referitoare la viitoarele lor relatii comerciale si de securitate.Discutiile bat insa pasul pe loc, iar acordul comercial, care ar trebui sa evite reintroducerea de taxe vamale, pare dificil de atins.In vreme ce negocierile pentru evitarea unui "no deal" la 1 ianuarie raman in impas, Londra a reprosat Bruxellesului ca se afla la origine disputei care a inveninat saptamana trecuta o noua sesiune de negocieri.Negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, a dat asigurari, tot pe Twitter, ca 'protocolul pentru Irlanda de Nord nu este o amenintare pentru integritatea Regatului Unit'.Chestiunea provinciei britanice Irlanda de Nord a constituit multa vreme un obstacol in negocierile cu privire la Brexit , Londra temandu-se de revenirea la o frontiera fizica in Irlanda, insangerata de cele trei decenii de "Tulburari" pana la semnarea Acordurilor de Pace din Vinerea Mare in 1998.Textul semnat in final intre Bruxelles si Londra prevede ca provincia britanica va ramane timp de patru ani supusa anumitor dispozitii europene, mai ales cu privire la comert. Insa, odata cu proiectul de lege ce va fi examinat luni de deputatii britanici, Londra va putea sa ia in mod unilateral decizii comerciale, contrar a ceea s-a convenit initial."Am acceptat acest delicat compromis cu Boris Johnson si guvernul sau pentru a proteja pacea si stabilitatea pe insula Irlanda", a adaugat Barnier.