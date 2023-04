Pretul platit de UE pentru "statutul special" al Marii Britanii

Premierul britanic David Cameron a reusit sa obtina un acord de reforma de la partenerii sai europeni, insa acum apar temeri ca si alte tari din Uniunea Europeana vor solicita "statut special", ceea ce ar fractura si mai mult Europa.

Intr-o ampla analiza, jurnalistii de la EUbusiness amintesc ca David Cameron a obtinut raspunsuri pozitive la cererile sale cheie de reforma, cu patru luni inaintea unui referendum privind apartenenta Marii Britanii la UE, starnind critici din partea Frantei ca aceasta ar putea deschide calea pentru o Uniune Europeana "cu autoservire".

Marea Britanie, membra a UE din 1973, are deja optiuni de retragere din majoritatea politicilor comunitare importante, printre care obligatia de a adera la zona euro sau la Spatiul Schengen de libera circulatie.

Insa Cameron a spus ca mai sunt totusi necesare schimbari pentru o victorie la referendum, programat pentru 23 iunie, cand poporul britanic va fi intrebat in legatura cu ramanerea sau iesirea din blocul comunitar, noteaza EUbusiness.

Astfel ca, nefiind dispusi sa se confrunte cu si mai multe probleme, in contextul deja al crizei refugiatilor, cei 28 de lideri europeni au ajuns la un acord dupa 30 de ore de discutii.

"Victoria vine cu un cost mare, in contextul in care fracturarea Europei prin santaj cu referendum se poate face atat de usor", au atras atentia eurodeputatii socialisti francezi dupa acordul de vineri.

Cel mai mare succes obtinut de Cameron este limitarea libertatii de miscare a lucratorilor in UE, in contextul in care noii imigranti din blocul comunitar care vor ajunge in Marea Britanii nu vor avea dreptul la ajutoare sociale pe o perioada de sapte ani.

Insa presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus ca "valorile fundamentale" ale UE raman neatinse si ca David Cameron, un lider cu care a mai avut dispute, "nu largeste fisurile existente in Uniune".

"Am convenit de asemenea ca eforturile unilaterale la nivel national nu sunt recomandabile" in UE, a spus Juncker.

Totusi, s-a dovedit deja contrariul, din moment ce unele tari bogate din UE - Danemarca, cea mai vocala, dar si Irlanda - au insistat ca ar trebui aplicata la nivelul intregii UE o noua restrictie privind beneficiile pentru copiii imigrantilor.

"Pentru mine a fost cu adevarat o lupta sa ma asigur ca se va aplica si Danemarcei, asa ca sunt destul de multumit cu asta", a spus premierul danez liberal Lars Lokke Rasmussen.

Chiar si cel mai puternic lider din Europa, cancelarul german Angela Merkel, a sustinut reformele cerute de Cameron, inaintea discutiilor de la Bruxelles, considerandu-le "justificate si de inteles" pentru toti europenii.

"Alte tari bogate, in special Germania, vor profita de regulile care vor permite Marii Britanii sa limiteze turismul social", a scris publicatia germana de dreapta Welt am Sonntag.

Insa presedintele francez Francois Hollande a avertizat impotriva fracturarii Europei: "Pot exista diferente, insa Europa nu poate fi cu autoservire".

Premierul belgian Charles Michel, un federalist european inversunat, a spus ca desi Marea Britanie si UE sunt mai puternice daca stau impreuna, "aceasta nu ar trebui sa se faca pe seama anumitor valori fundamentale".

Cea mai mare preocupare pentru liderii europeni ramane totusi un posibil vot favorabil la referendum pentru iesirea din UE, ceea ce explica disponibilitatea lor de a-i accepta lui Cameron aproape toate schimbarile pe care le-a cerut.

"In afara Marii Britanii, un Brexit ar inflama miscarile populiste deja in dezvoltare", releva un nou raport al Forumului Economic Mondial.

"Un Brexit ar fi un punct de cotitura in integrarea UE, care pana acum a fost vazuta ca fiind ireversibila", se adauga in raport.

In Europa, exemplul Marii Britanii a fost deja celebrat de extrema-dreapta.

"Marea Britanie a facut exact ceea ce am propus noi in ultimii patru ani", a declarat Marine Le Pen, lidera Frontului National din Franta. "Este inceputul sfarsitului pentru UE", a adaugat ea.

Premierul socialist al Italiei, Matteo Renzi, si-a exprimat regretul ca o anumita idee privind Europa este in pericol. "Riscul este sa se piarda visul original al Uniunii Europene", a spus el, facand apel la o discutie serioasa privind conservarea Uniunii.