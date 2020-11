Scotia ar putea obtine independenta fata de Marea Britanie pentru a ramane in UE. Premierul scoatian: "Independenta este o perspectiva clara"

"Nu am fost niciodata mai sigura in legatura cu obtinerea independentei", a declarat premierul Scotiei, cu ocazia inceperii congresului Partidului National Scotian (SNP), potrivit sursei citate."Prioritatea de acum este combaterea pandemiei, dar Scotia trebuie sa fie pregatita pentru ceea ce urmeaza. Scotia se apropie de un moment istoric. Independenta este o perspectiva clara, iar, in contextul unirii eforturilor, al atitudinii umile si muncii dificile, nu am fost niciodata mai sigura ca vom obtine acest lucru. Poporul scotian are dreptul de a-si stabili viitorul. Trebuie sa ne concentram toate eforturile pentru a ne asigura ca oferim o tara mai buna generatiilor urmatoare", a adaugat Nicola Sturgeon."Sustinerea pentru independenta a devenit opinia publica majoritara", a subliniat premierul Scotiei.O majoritate fara precedent de 58% dintre scotieni se pronunta in favoarea independentei regiunii lor fata de Regatul Unit, potrivit unui sondaj publicat de institutul Ipsos Mori in luna octombrie 2020.Un astfel de scrutin a mai fost organizat in 2014, cand scotienii au votat in proportie de 55% pentru ramanerea in Marea Britanie. De atunci, premierul Boris Johnson a exclus in mai multe randuri organizarea in Scotia a unui nou referendum, argumentand ca e vorba de un vot care vine "o data pe generatie".Nicola Sturgeon a promis sa stabileasca inaintea alegerilor locale din mai 2021 data unui al doilea referendum, sustinand ca Brexitul a schimbat datele pentru scotieni. Provincia britanica a votat masiv in 2016 impotriva iesirii din UE , adoptata la scara nationala si efectiva de la sfarsitul lui ianuarie.CITESTE SI: