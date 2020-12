Spania si Marea Britanie au ajuns la un acord de principiu cu privire la Gibraltar

Spania va intocmi un registru cu persoanele care refuza vaccinarea Cititi si:

Potrivit jurnalului spaniol, cu 12 ore inainte ca Marea Britanie sa paraseasca oficial Uniunea Europeana , delegatiile spaniola si britanica, din aceasta din urma facand parte si Gibraltar, au ajuns la un care presupune "eliminarea frontierei fizice care separa colonia britanica de La Linea de la Concepcion", scrie El Pais.Acordul, calificat de surse guvernamentale drept unul istoric, va trebui acum sa se reflecte intr-un tratat intre Bruxelles si Londra, competenta in acest caz apartinand UE , cu toate ca Spania a reusit in timpul negocierilor Brexit -ului sa aiba drept de veto cu privire la viitoarea relatie a Gibraltarului cu Uniunea Europeana. Dupa incheierea procedurilor necesare si semnarea tratatului, Spania va mentine frontiera in aceeasi situatie ca acum.In cazul Gibraltarului se vor aplica normele Schengen, au precizat oficialii spanioli.Madridul avertiza, la inceputul saptamanii, ca in cazul in care nu se ajunge la un compromis se vor forma ambuteiaje uriase la frontiera cu Gibraltar. Toti cetatenii - cu exceptia celor aproximativ 15.000 de muncitori transfrintalieri - urmau sa aiba nevoie de o viza pe pasaport pentru a traversa frontiera, iar locuitorii Gibraltarului nu ar mai fi avut acces la securitatea sociala spaniola. In plus, ar fi existat consecinte dezastruoase pentru municipalitatile spaniole vecine, a caror economie depinde in mare masura de relatia cu enclava britanica.