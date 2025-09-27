Britanicul Nathan Gill, fost europarlamentar pro-Brexit, admite că a primit mită din Rusia pentru influențarea politicii europene și interne

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 11:20
Britanicul Nathan Gill, fost europarlamentar pro-Brexit, admite că a primit mită din Rusia pentru influențarea politicii europene și interne
Nathan Gill a recunoscut mita din partea Rusiei FOTO: X/ @JayinKyiv

Fostul lider al Reform UK din Țara Galilor, Nathan Gill, în vârstă de 52 de ani, a pledat vinovat pentru toate cele opt capete de acuzare de luare de mită, comise între 6 decembrie 2018 și 18 iulie 2019. Gill a recunoscut că a primit bani și a acționat sub influența unui agent rus, făcând declarații favorabile Rusiei în perioada în care era membru al Parlamentului European, relatează BBC.

În septembrie 2021, serviciile secrete britanice l-au arestat pe Gill pe aeroportul din Manchester, după ce au descoperit pe telefonul său corespondența cu un cetățean ucrainean, Oleg Voloșin, care se dovedea a fi agent rus. Voloșin, fost parlamentar ucrainean pro-rus, fusese ulterior sancționat de SUA în 2022 pentru legăturile sale cu serviciile secrete rusești.

Investigațiile au arătat că Nathan Gill a primit instrucțiuni de la Voloșin în opt ocazii diferite, în schimbul unor sume de bani, pentru a susține pozițiile Rusiei și a critica autoritățile de la Kiev, aflate în conflict cu Moscova din 2014. Dovezile prezentate în instanță arată că Gill și Voloșin aveau „un acord de a primi bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de membru al Parlamentului European”, care includea „adresarea unor interpelări, contactarea unor înalți funcționari ai Comisiei Europene, organizarea de evenimente și formularea de declarații”.

Avocatul lui Nathan Gill a recunoscut că acesta se confruntă cu „o pedeapsă substanțială la închisoare”, sentința urmând să fie pronunțată în noiembrie, dar a cerut eliberarea pe cauțiune, invocând faptul că fostul europarlamentar are cinci copii.

În ultimul deceniu, Nathan Gill a fost o figură importantă a mișcării pro-Brexit din Țara Galilor, implicându-se activ în campania pentru ieșirea Marii Britanii din UE. El a fost membru UKIP, apoi lider al Partidului Brexit în Țara Galilor între 2014 și 2020 și lider al Reform UK Wales, între martie și mai 2021.

