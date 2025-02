Boris Johnson a venit la Bucuresti: Asigur ca relatiile vor fi si mai puternice dupa Brexit

Ministrul de Externe britanic Boris Johnson a scris luni seara pe Twiter ca se afla la Bucuresti pentru a-l asigura pe omologul sau roman Teodor Melescanu ca relatiile romano-britanice vor si mai puternice dupa iesirea Marii Britanii din UE.

"Ma aflu la Bucuresti in aceasta seara, pentru a-l asigura pe ministrul de Externe roman Teodor Melescanu ca legaturile dintre Marea Britanie si Romania vor fi chiar si mai puternice dupa ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana", a scris Boris Johnson pe Twitter, postand si o fotografie alaturi de Teodor Melescanu.

Ambasada Marii Britanii a precizat intr-un comunicat ca ministrul britanic de Externe Boris Johnson viziteaza Praga, Bucuresti si Bratislava, "pentru a oferi asigurari cu privire la valoarea pe care Marea Britanie o ataseaza relatiilor sale de prietenie cu cele trei capitale si pentru a dezvolta pe mai departe cooperarea pe o paleta de subiecte de interes reciproc".

"Boris Johnson va avea o serie de intalniri la nivel inalt cu omologul sau ceh, Lubomir Zaoralek, la Praga, si cu cel roman, Teodor Melescanu, la Bucuresti, pe data de 25 septembrie, precum si cu premierul slovac Robert Fico si secretarul de stat pentru afaceri europene Ivan Korcok, la Bratislava, pe 26 septembrie.

Aceste vizite consolideaza relatiile stranse pe care Marea Britanie le are cu toate cele trei tari, state membre UE apropiate, cu valori si interese comune. Regatul Unit coopereaza indeaproape cu cele trei tari in domeniul securitatii si politicilor de aparare, precum si in cel al combaterii influentei Rusiei, a sclaviei moderne, a comertului cu droguri si a terorismului; si impartaseste cu cele trei tari dorinta de a creste nivelul comertului bilateral", anunta reprezentanta diplomatica.

De asemenea, dupa discursul tinut saptamana trecuta, la Florenta, de premierul britanic Theresa May, ministrul de Externe Boris Johnson va putea exemplifica modalitatile prin care Marea Britanie intentioneaza sa intareasca relatiile bilaterale pe care le are cu statele prietene din Europa, in pofida iesirii sale din Uniunea Europeana.

In preambulul vizitei, Ministrul britanic de Externe a declarat: "Sunt incantat sa vizitez Republica Ceha, Romania si Slovacia si astept cu nerabdare intalnirile cu colegii mei pentru a lucra indeaproape pe o serie de subiecte de afaceri externe, inclusiv cele legate de securitate si aparare. Marea Britanie va continua sa isi aduca contributia integrala la apararea Europei, in paralel cu procesul de pregatire a iesirii din UE. (...) Survenite dupa discursul de la Florenta al premierului May, aceste vizite imi ofera ocazia de a discuta personal cu parteneri UE apropiati urmatorii nostri pasi in ceea ce priveste continuarea negocierilor".

Boris Johnson saluta ocazia de a discuta cu premierul Fico si cu ministrii de Externe Zaoralek si Melescanu despre oportunitatile de dezvoltare a relatiilor comerciale bilaterale.

