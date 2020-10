INTERVIU Romanii din Marea Britanie, intre complicatiile Brexit si pandemie: "Mi se pare halucinant sa credem ca inchidem poarta si ne descurcam cu imigratia"

A venit in UK cu mult inaintea mea, in penultimul an de liceu, cu o bursa Soros si a ramas. Daca exista ceva ce Marea Britanie poseda mai mult decat celelalte tari din Europa, este puterea cu care te propulseaza atunci cand iti doresti sa razbati, sa cresti, sa te dezvolti, sa inveti. Cristina e antreprenor de la 20 de ani si astazi, directorul unei agentii de recrutare, formare si certificare de succes: HPL Recruitment LTD. Printre altele, primul furnizor autorizat de carduri CSCS prin intermediul educatiei digitale, o inovatie in Marea Britanie si o acreditare care ofera un avantaj net companiei de care se ocupa in mediul nesigur creat de pandemia COVID19 si de Brexit Ca in multe dialoguri si cu alti diasporeni, inevitabil apare intrebarea legata de planurile pe termen lung si, nevoia acut resimtita de a contribui in mod cat se poate de practic si vizibil la dezvoltarea si imbunatatirea vietii din Romania. Din pacate, Consiliul Romanilor de Pretutindeni, in care Cristina Irimia a functionat, este un departament mai putin cunoscut, desfiintat impotriva dorintei de continuitate a diasporei.Cristina Irimie, locuiesti in Marea Britanie de multi ani. Care e povestea?Locuiesc in Marea Britanie de cand aveam 16 ani, 38 de ani fac anul acesta. Am venit aici ca si bursier Soros pentru clasa a 11-a din liceu si destinul m-a facut sa raman. Locuiesc in Londra, in tot acest timp unde am lucrat pe mai multe proiecte. Sunt antreprenor de la 20 de ani. Din anul 2004, am lucrat in comunitatea romaneasca in diferite proiecte. In 2005, am lansat un ziar al diasporei - "Romani in UK", colaborand cu Inno Brezeanu care reprezinta Romani in UK.In prezent, cu ce te ocupi?Am fondat in anul 2014 o firma numita HPL Recruitment care, pana in anul 2017, a functionat in paralel pe proiecte de recrutare internationala si servicii de training si evaluare a competentelor profesionale. Din anul 2017, pana in prezent, ne-am concentrat pe cursuri si calificari profesionale in constructii. Incepand de la migranti care intra in domeniul constructiilor de la zero, cu un card de CSCS de muncitor necalificat, si pana la manageri in constructii care au nevoie de calificare la locul de munca si pot obtine un level 6 in management in constructii (echivalentele sunt in functie de sistemul britanic de educatie si certificare la locul de munca).Un domeniu destul de larg...Da, este un domeniu larg. Am lucrat mult timp doar cu europeni, dar ne-am extins aria serviciilor si am reusit, adica am folosit foarte productiv perioada lock-downului (perioada de izolare impusa de pandemie) pentru ca pe calificari si in educatie nu s-a putut lucra mai deloc din 22 martie in Marea Britanie. Doream de mult sa gasesc o metoda prin care sa putem face cursuri si testari la distanta si online. Pentru ca vorbim despre un domeniu in care sistemul a fost fraudat in trecut, trebuie sa trecem prin foarte multe teste si verificari pentru a demonstra un sistem robust, securizat in cadrul caruia totul poate fi facut in mod transparent. Am reusit, dupa doua luni de incercari, sa obtinem autorizatie si sa devenim primul centru din Marea Britanie prin intermediul caruia candidatii pot obtine, de acasa, un card CSCS. Asa ca, prin diversificare, acum putem sa lucram cu oameni din tot Regatul Unit si, desi a fost o perioada complicata si grea, incep sa se vada rezultatele. Lucram cu o sala unde sunt multi est europeni in Londra si in acelasi timp avem cursanti si din Scotia, din Devon, in sudul Angliei, din diferite parti ale Marii Britanii.Nu e putin ce ati realizat.Da, asa este. Cursul pe care il oferim online este foarte interactiv. Folosim mult video, exercitii interactive. Este de procesat multa informatie si de completat in acelasi timp calificarea. La finalul cursului, cursantii dau un test. Deci fiecare e concentrat pe partea lui de munca. Mi se pare extraordinara aceasta diversificare.In acest context, cum crezi ca vor afecta schimbarile pe care le va aduce Brexit?Am luat in calcul Brexit-ul, astfel ca am dorit sa obtinem aceste acreditari anul acesta. Desi a fost o perioada foarte grea si investitia in acest sistem a fost mare, cred ca ne stabilizeaza pentru ca, practic, putem deservi pe oricine din Regatul Unit al Marii Britanii. Mai mult, pe anumite cursuri putem lucra cu oameni de oriunde din lume care se gandesc sa vina in Marea Britanie. Astfel, extinzand reteaua si categoriile de persoane carora ne adresam, suntem intr-o pozitie mai buna decat eram in urma cu sase luni cand cand lucram cel mai mult cu europeni dintre care romanii constituiau poate 85% din clientii nostri. Deoarece stim ca vor exista multe probleme pe care Brexitul le va genera si nu stim exact ce se va intampla cu migratia - mie inca mi se pare halucinant sa credem ca o sa inchidem poarta si ne descurcam cu noua politica pe imigratie. Totusi, trebuia sa ne pregatim.Avand in vedere parcursul tau profesional in Marea Britanie, care sunt influentele care te-au ghidat cel mai mult?Am activat in mai multe domenii. Cred ca a fi antrepreneur a fost o chestiune de destin. Pentru ca am inceput de tanara, am avut de-a lungul parcursului meu profesional persoane mai in varsta decat mine care mi-au fost mentori. Asa ca modelele au fost inspiratia mea. Probabil, fiind o tanara care a incercat sa razbata, eram atat de hotarata sa reusesc incat cred ca am socat de multe ori. M-a ajutat enorm de mult pentru ca experienta celor mai in varsta, mentoratul, este foarte importanta. Cred ca este esential pentru oricine existenta unor persoane-model care sa te ghideze si sa te ajute atunci cand ai nevoie de ajutor, cand ai nevoie de ghidare.Cum ajungi la persoanele care au nevoie de serviciile tale?Pentru primii patru ani am functionat foarte mult pe baza de recomandari. Si pentru ca furnizam acest card care ofera acces celor nou veniti in industrie, fiind multumiti de serviciile pe care le primesc, ei revin si te recomanda. Astfel ca, iata, in timp, am construit o retea, desi as putea sa spun ca s-a construit de la sine. Pe de alta parte, pentru ca am lucrat foarte mult cu comunitatea romaneasca si brandul personal, faptul ca multa lume ma cunostea, a ajutat business-ul sa creasca pentru ca am adus elementul de incredere. Este o industrie unde foarte multi oameni nu sunt invatati cu ceea ce trebuie sa faca si atunci, cand ajung la tine si ii inveti si petreci timp cu ei, castigi respect care, in timp, fidelizeaza. Acum lucram cu o echipa de freelancers pe social media si digital marketing si avem in acelasi timp, un director de vanzari care aduce business de la firme. Deci nu asteptam sa se intample doar dintr-o parte, ci folosim ceea ce este cel mai bun si din digitalizare, dar si din contactul direct cu oamenii. Daca ma intrebi pe mine, eu cred ca sunt un om pentru oameni. E ok ce face online-ul, dar tot mai bine ma simt cand ma intalnesc cu oamenii fata in fata. Pentru ca simti ca aduci un plus de valoare in vietile celor cu care lucrezi si asta pentru mine e foarte important.Pentru ca vorbim despre campul muncii si de recrutare, in general, ce trenduri urmaresti in ultimul timp, ce anume ti se pare important in acest domeniu?In domeniul nostru de activitate, observam ca primim in continuare cereri de a plasa forta de munca. Ma intreb daca tot suntem in Marea Britanie pregatiti pentru Brexit si ni se pare noua ca nu vor exista probleme pentru ca acest lucru tot ni se repeta: nu vor exista probleme dupa Brexit. Ma intreb ce se va intampla cu adevarat. Vorbesc de firme mici si mijlocii, care au o problema pentru ca nu gasesc forta de munca calificata si nu inteleg de unde vor obtine forta de munca calificata in viitor, putem spune ca sunt multe domenii unde se vede o nevoie acuta de forta de munca calificata. Si nu cred ca cineva chiar stie cum o va obtine intr-un timp atat de scurt. S-au lansat multe proiecte educationale, si noi am participat la cateva licitatii, dar doar in octombrie se vor afla rezultatele, iar guvernul britanic isi doreste sa ofere calificari in ritm accelerat pentru ca britanicii si, ma rog, muncitorii care au drepturi in tara asta, sa obtina locuri de munca in alte domenii daca si-au pierdut serviciul actual. Dar, dupa cum stim din practica, sunt anumite meserii pe care le poti face atunci cand esti fortat sau nu ai incotro, dar sa inveti meserie intr-un domeniu, precum constructiile, nu poti sa faci asta in trei luni de zile si sa devii muncitor calificat.Cand vorbim despre proiectele in constructii, acestea se intind pe perioade de minim 10 luni sau chiar pana la 2-3 ani de zile. Daca ar fi sa pui o cifra pe ceea ce vezi in jur, care ar fi procentul proiectelor sau intreprinderilor care ar putea fi afectate de Brexit?Cred ca procentul va fi foarte mare. Daca ar fi sa ma refer la subcontractori care au pana la 50 de subcontractori la randul lor avem discutii cu firme care sunt subcontractori generali cu companii mari precum Mainz, Lendlease, adica nume mari din domeniu si toata lumea are aceeasi dilema: nu exista forta de munca pentru ca proiectele care sunt aproape de finalizare sa poata fi duse la termen. Si cand intrebi de ce forta de munca ar avea nevoie iti raspund: de la muncitori necalificati pana la specialisti care au salarii incepand de la 50 000 de lire. Cel putin in partea Londrei si in jurul Londrei unde sunt proiecte foarte mare, singurul obstacol pe care il au cu totii ramane forta de munca. Apropo de romani, ma gandeam, cand citesti statisticile vezi ca est-europenii reprezinta 10-12% din forta de munca in domeniul constructiilor in Marea Britanie. Stim ca proiectele din Londra au asemenea anvergura incat concentreaza mult din toata forta de munca de pe teritoriul Marii Britanii in domeniul constructiilor. Daca mergi pe santiere vei vedea ca in proportie de 80-85% se vorbeste romaneste. Cred ca este unul dintre motivele pentru care forta de munca a devenit o mare problema in contextul actual pentru ca foarte multi au plecat inapoi in Romania cand s-a instaurat lockdown-ul, nu toti au revenit de atunci si este un procent, nu as stii sa spune cat la suta, dar vad ca afecteaza angajatorii, nu stiu nici care ar fi procentul celor care se gandesc sa nu se mai intoarca deloc.La asta am putea adauga si numaril celor care se gandesc sa plece inapoi in Rmania in urmatoarele luni.Exact.Pentru ca ai vorbit de zona din afara Londrei, cum te-ar putea ajuta comunitatile de romani care sunt situate deasupra centurii M25 (autostrada care e considerata drept granita intre Londra si "nord", in practica, Londra si restul Angliei - tara de mijloc si nord). De exemplu in zona Birmingham si Coventry se anunta investitii masive in infrastructura.Exact. Noi putem sa livram calificari oriunde in Marea Britanie atat prin sistemul acesta online cat si prin vizite propriu-zise sau sesiuni de cursuri organizate in diferite zone. Si in aceeasi masura, pentru ca business-ul se dezvolta, am putea sa incheiem parteneriate care sa fie benefice si organizatiilor voluntare si sa ne fie benefice si noua. Totdeauna am crezut ca proiecte facute impreuna pot aduce un beneficiul mutual. Uite, suntem in discutii, nu pot spune numele pana cand nu avem confirmarea oficiala, dar lucram la un proiect-pilot in care probabil ca vom putea sa oferim calificari gratuite pentru romani care si-au primit locuri de munca de exemplu in hospitality (industria hoteliera etc) si doresc sa accepte un loc de munca in constructii. Ideea provine din faptul ca am avut multe tinere cu o engleza impecabila care au venit sa faca cursuri la noi si nu pricepeam de ce doresc sa obtina un card de CSCS de muncitor necalificat. Din discutii am aflat ca isi cauta un loc de munca in curatenie pe santiere pentru ca nu considera ca jobul lor este sigur in industria hoteliera si ca va disparea. Vazand ca nu stiu unde sa caute un loc de munca le-am pus in contact cu agentii si sunt multumite, castiga destul de bine, chiar mai mult decat castigau in industria hoteliera. Si asa m-am gandit ca stiu ca se desfasoara atatea proiecte, tot vorbim de fonduri, si totusi in final nu se vad rezultate directe asa ca am abordat o primarie si le-am spus: noi avem o solutie putem oferi cursul, oferim o certificare, putem sa ne asiguram ca persoanele respective obtin un loc de munca. Speram sa avem un rezultat in curand, si atunci voi putea spunei mai mult despre acest proiect pentru ca e un lucru care ar putea fi replicat si in alte zone. Pentru ca foarte multe zone din Marea Britanie au probleme cu sectoare din industrie unde stim ca nu vor mai fi locuri de munca si unde se fac in continuare disponibilizari.Recalificarea si adaptabilitatea de fapt sunt cele doua chei in momentul de fata.In acelasi timp, lucrez cu comunitatea polonezilor care s-au structurat ca o camera de comert - Polish Business Link, si ei ne-au oferi contactul cu comunitatea antreprenorilor polonezi din Marea Britanie, din Scotia si pana in Sud. Suntem membri in acest grup si am vazut ca au niste proiecte foarte interesante. Mi-au dat niste idei, printre care, de exemplu, un proiect pe care sa il fac anual in toamna in cadrul caruia sa desfasuram un fel de maraton, incepand in Scotia si terminand in sudul Angliei, punand in contact membrii camerei cu diferiti reprezentanti ai comunitatilor. Si ma gandeam ca asta ar fi o idee interesanta. Pentru ca, ok, in Londra, romanii se intalnesc, dar nu exista intalniri specifice pe anumite domenii de activitate. Eu chiar am promovat cu multi ani in urma, intalnirii ale comunitatilor de romani din afara Londrei, despre care eu chiar cred ca sunt comunitati pentru ca acolo se simte inima comunitatii cu adevarat. In Londra, sunt prea multe ego-uri si e foarte greu sa vezi o comunitate inchegata. Mai mult decat atat, am cunoscut diferite metode de lucru pe care le au diferite comunitati din intreaga lume si am constatat un lucru, am fost un grup mic care am fost activi in acest consiliu (Consiliul Romanilor de Pretutindeni), o mana de oameni, dar am facut cateva proiecte interesante, inclusiv o dezbatere despre problemele romanilor din Europa. Dezbaterea s-a tinut in Parlamentul European cu invitati din tot spectrul politic si cu invitati din partea autoritatilor romane. Si acolo am vazut ca putem invata multe din lucrul in parteneriate. Pentru ca am vazut proiecte bune care s-au facut, din Belgia, de exemplu, am vazut si proiecte care au functionat in Italia. Transferul informational este foarte important.Si atunci m-am gandit, referindu-ma la Belgia si comunitatea lor este in crestere, dar numeric e departe de ceea ce avem in Marea Britanie. Totusi, au reusit cumva sa colaboreze mai multe ONG-uri acolo decat am vazut in Marea Britanie. Poate ca este momentul ca, nu stiu, pentru inceput, cu niste intalniri care sa aiba loc trimestrial, poate o intalnire mare care, indiferent de nume (denumiri precum congres, consilii, ma depasesc, sunt doar niste nume). Ma gandesc ca o formula de organizare e necesara si cred ca e important pentru cei care se uita la problemele pe care le are comunitatea aici, si nu numai probleme, dar si chestiuni relationale, pentru ca exista antreprenori in diferite zone ale Marii Britanii: poate ca toata lumea poate lucra impreuna, sunt servicii care se pot oferi in parteneriat. Doar cunoscand si interactionand cu oamenii poti sa intelegi ce importanta are coeziunea unei comunitati. In alta ordine de idei, fara sa fiu aroganta, desi multa lume ma percepe ca aroganta: prea multa lume vorbeste despre comunitatea romanilor din Marea Britanie. Si atunci intervin cu intrebari practice: ok, comunitatea asta, despre cine, la cine te referi, cu cine lucrezi, despre cati romani vorbim? Cu cate persoane interactionezi? Pentru ca eu nu am o problema sa spun cu cati oameni interactionez, ce fac intr-un proiect, ce fac profesional, fiindca numerele vorbesc de la sine. Si de asta cred ca ar fi extraordinar daca am putea sa ne gandim cum se pot organiza asemenea intalniri, poate le putem porni online ca un fel de mapare a comunitatii.Pentru a vedea unde ne putem intersecta. In cele din urma, care este scopul profesional?Imi doresc sa cresc acest business la un anumit nivel incat sa imi permit sa ma ocup si de alte proiecte de sulflet. Nu voi fi niciodata un om de afaceri de succes daca ar fi masuram succesul din punct de vedere financiar, in acceptiunea generala. Nu acesta e motivatia principala si nu ma intereseaza. Ca la un moment dat reusesti sa atingi o stabilitate financiara, da, asta imi doresc, nu doar prin prisma de a evita grija zilei de maine pentru mine. ci, mai ales, pentru ca atunci cand ai mai multa responsabilitate, esti in primul rand responsabil pentru mai multe persoane si responsabilitatea mea fata de cei care lucreaza cu mine primeaza de multe ori. Asta imi doresc: sa am mai mult timp liber pentru a-l putea dedica altor proiecte. Cred ca asta ma face fericita: sa simt ca pot influenta vieti spre mai bine.Cand spui proiecte de suflet la ce te referi?Sa calatoresc mai mult, sa petrec mai mult timp in Romania in niste modele de antreprenoriat social, sa pot incepe proiecte in diferite zone rurale din Romania, cel mai probabil legate de femei. De exemplu, pe marginea mestesugurilor, de ce nu, produsele traditionale facute in casa, gemuri etc., si apoi o retea de vanzare cumparare (supply chain) si sa poata fi comercializate si pe alte piete, iar fondurile sa fie reinvestite acolo, local si aceste mici comunitati sa devina sustenabile si toata lumea sa traiasca mai bine. Asta chiar imi doresc si e ceva la care ma gandesc de multi ani. Dar imi dau seama ca pentru a lansa asa ceva trebuie sa pot sa dedic timp.Cu toata aceasta experienta, cu tot ce stii azi, Brexit, lockdown etc, care ar fi sfatul tau pentru generatia urmatoare? Cei care sunt intre 17-18 ani si sunt gata sa intre in viata activa sau pentru cei care sunt in jur de 14-15 ani si isi aleg directia pe care o vor urma. Ce sfaturi le-ai da?Sa faca ceea ce simt si sa gaseasca acel ceva care intr-adevar le place. Si daca aleg sa faca ceva pentru ca stiu ca astfel vor obtine un job, sa nu se opreasca. Si Brexitul si pandemia si criza economica care va urma, toate vor trece. Au mai fost crize, au fost razboaie, omenirea a trecut prin diferite momente dificile, dar, in cele din urma, trec si noi ramanem. Sa ramana optimisti, mai ales pentru ca sunt la varsta la care pot visa. Sa foloseasca perioada asta pana cand vin griile si resposabilitatile dupa 25 ani. Dar atata timp cat sunt in perioada in care pot visa, sa viseze si sa nu se opreasca. Asta cred ca e cel mai important. Daca ma uit la mine, in primul an de business: motto-ul meu era: daca acesta va fi un esec, sunt destul de tanara inca sa imi pot permite sa o iau de la capat fara sa ma intrebe nimeni ce am facut pana acum. Acesta e sfatul meu: sa viseze.O intrebare la final de scena politica romaneasca, ne pregatim pentru parlamentare. Te-ai inscris la vot?Nu.De ce?Sincer, spre rusinea mea doar alaltaieri am vazut ca se fac inregistrarile dar, pana la urma tot voi gasi o metoda sa votez pentru ca sunt un votant fidel, atat la alegerile locale, cat si la parlamentare si prezidentiale. Consider ca votul nostru conteaza si pentru ca au fost atatea campanii in care a fost atat de greu sa votezi in diaspora cred ca e datoria noastra morala ca atunci cand putem vota, sa o facem. Sa votam pentru ca sa aducem o schimbare asa cum credem noi ca ar trebui sa fie. Atata timp cat nu iti exerciti acest drept, nu poti avea pretentii ca lucrurile sa se schimbe.Trebuie sa precizam ca pentru inregistrare mai este timp. E de ajuns sa intri pe https://votstrainatate.ro pana pe 22 octombrie si poti alege votul prin corespondenta (la data interviului, exista si optiunea de inregistrare la sectie care s-a inchis pe 21 septembrie). In contextul pandemiei, votul prin corespondenta primeaza.Voi face inregistrarea chiar in aceasta saptamana.