Premierul Scotiei cere prelungirea tranzitiei post-Brexit din cauza noii tulpini SARS-CoV-2. Guvernul Johnson nu accepta propunerea

"Pozitia noastra cu privire la perioada tranzitiei este clara (...). Ea se va incheia la 31 decembrie, aceasta este pozitia noastra", a declarat presei purtatorul de cuvant."Trebuie sa ratificam un acord inainte de 1 ianuarie, ceea ce inseamna ca timpul preseaza, iar acesta este motivul pentru care negociatorii nostri continua sa munceasca dur", a adaugat el.Marea Britanie si Uniunea Europeana vor continua luni discutiile pentru acordul comercial post-Brexit, dar negocierile raman dificile, iar diferentele de opinie semnificative, a declarat, duminica, o sursa guvernamentala, citata de Reuters."Echipele au negociat pe tot parcursul zilei si ma astept sa continue maine (luni n.r.). Discutiile raman dificile si se mentin diferentele semnificative", a precizat sursa.Persoana a adaugat ca sunt explorate in continuare toate rutele acordului care respecta principiile fundamentale aduse de Marea Britanie in negocieri.CITESTE SI: Sute de romani, blocati de peste 20 de ore la granita intre Marea Britanie si Franta din cauza noii tulpini de coronavirus. "Nici in Anglia nu putem sa ne intoarcem"