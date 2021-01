Aproape 200 de camioane au trecut prin tunelul de sub Canalul Manecii fara probleme, in noaptea in care Marea Britanie a iesit din UE

"Traficul a fost suficient de intens pentru o noapte exceptionala si istorica, totul a decurs bine. Toate camioanele au indeplinit formalitatile impuse acum de Brexit , nu au avut loc respingeri de camioane", a declarat un purtator de cuvant al grupului.In partea franceza, noile formalitati au intrat in vigoare la miezul noptii, odata cu sosirea la "pit stop" - punct de control pentru camioanele ce pleaca in Regatul Unit - a unui prim vehicul greu de marfa din Romania , transportand corespondenta si colete.Pe langa controalele obisnuite de siguranta si securitate, agentii au scanat placuta de inmatriculare in fata presei."Sunt foarte fericit, este un privilegiu pentru mine", a declarat soferul vehiculului, Toma Moise, in varsta de 62 de ani, inainte ca primarul portului francez Calais, Natacha Bouchart, sa apese simbolic butonul care ii autoriza plecarea."Acesta este un moment istoric (...), sunt 48 de ani de intoarcere in timp cu consecinte pentru care nu avem inca toate contururile", a declarat ea.Prima naveta feroviara din Marea Britanie a debarcat apoi in siguranta primul sau lot de camioane.Companiile trebuie acum sa se supuna formalitatilor in ambele sensuri si sa declare marfurile la vama franceza pe internet prin intermediul sistemului informatic numit "frontiera inteligenta".Primele vehicule grele care trec cu feribotul sunt asteptate la inceputul dupa-amiezii in portul Calais, dupa o pauza de revelion pentru traficul maritim.Astazi, 70% din schimburile comerciale dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana trec prin porturile franceze Calais si Dunkerque. In medie, 60.000 de pasageri si 12.000 de camioane le tranziteaza cotidian, relateaza Agerpres.