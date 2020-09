Brexit: Comisia Europeana cere o reuniune de urgenta cu Regatul Unit

"Voi cere desfasurarea cat mai rapid posibil a unui comitet mixt extraordinar asupra acordului de retragere, pentru ca partenerii nostri din Regatul Unit sa ofere detalii si sa raspunda ingrijorarilor noastre referitoare la proiectul de lege", a declarat Sefcovic intr-o conferinta de presa. El si-a exprimat speranta ca Londra va da "asigurari ca acordul va fi efectiv pus in practica integral si in termenele prevazute".Comitetul mixt consacrat aplicarii acordului de retragere convenit de UE si de Regatul Unit in ianuarie este co-prezidat de Sefcovic si de Gove.Cei doi au avut marti seara o convorbire telefonica. "I-am transmis foarte clar (lui Gove) ca acordul de retragere nu este deschis renegocierii", a explicat reprezentantul executivului comunitar.Guvernul britanic a publicat miercuri un proiect de lege ce repune in discutie angajamentele luate in cadrul Brexitului, o incalcare a dreptului international asumata de Londra, ceea ce complica negocierile si asa dificile intre UE si Regatul Unit.In virtutea protocolului privind Irlanda de Nord, aceasta provincie britanica ar trebui sa urmeze unele dintre regulile UE dupa perioada de tranzitie post- Brexit - care se incheie la 31 decembrie 2020 - pentru a garanta absenta frontierei fizice cu Republica Irlanda, membra a UE, si pentru a evita reaparitia tensiunilor in aceasta regiune.Inceputa marti, a opta runda de negocieri dintre UE si Regatul Unit urmeaza sa se incheie joi. Tratativele intre cele doua parti vor continua pana pe 2 octombrie, inaintea unui summit in care liderii statelor membre ale UE spera sa valideze un acord cu Londra.Principalele divergente sunt legate de solicitarea Bruxellesului ca in schimbul unui acord de liber schimb fara cote si taxe vamale Regatul Unit sa aplice in continuare unele dintre normele blocului comunitar, pentru a evita o posibila concurenta neloiala din partea britanicilor pe piata europeana. Un dosar controversat este cel referitor la pescuit. Bruxellesul doreste un acord extins care sa includa norme comunitare privind concurenta, mediul sau fiscalitatea, in timp ce Londra sustine ideea incheierii unui acord clasic de liber schimb.