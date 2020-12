Johnson considera inacceptabili termenii acordului ceruti de UE; Bruxellesul pregateste planuri de urgenta in caz de ''no-deal''

''Prietenii nostri din UE insista in prezent ca daca in viitor ei vor adopta o noua lege pe care noi in aceasta tara nu o vom accepta (...), atunci ei doresc dreptul automat (...) de a ne pedepsi si de a recurge la represalii'', a spus Johnson in fata parlamentului britanic, inainte de a pleca la Bruxelles pentru discutiile cu Ursula von der Leyen.''In al doilea rand, ei spun ca Regatul Unit trebuie sa fie singura tara din lume care nu va avea controlul suveran asupra apelor sale pentru pescuit. Si nu cred ca acestia sunt termenii pe care vreun prim-ministru al acestei tari i-ar accepta'', a argumentat el.Premierul britanic a evocat astfel principalele puncte de divergenta care impiedica in continuare convenirea unui acord comercial intre UE si Regatul Unit, respectiv regulile privind concurenta solicitate de UE (care sa nu permita o concurenta neloiala din partea companiilor britanice), reglementarea diferendelor si disputa privind accesul pescarilor europeni in apele britanice. Franta a amenintat ca s-ar putea opune prin veto unui acord daca nu va fi mentinut acest acces.Johnson a apreciat ca daca UE isi revizuieste liniile rosii inca sunt sanse pentru incheierea unui ''acord bun'' intre Bruxelles si Londra pana la data limita de 31 decembrie, cand se termina perioada de tranzitie post-Brexit. El mai crede ca Regatul Unit ''va prospera puternic'' chiar si fara un acord comercial cu UE, caz in care raporturile comerciale dintre cele doua parti vor fi reglementate de normele Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC).Dar, potrivit estimarilor Oficiului britanic pentru responsabilitate bugetara (OBR), un efect al absentei unui astfel de acord va fi pentru Regatul Unit o scadere a PIB-ului de 2% in anul 2021.La randul sau, comisarul european pentru servicii financiare, Mairead McGuinness, a anuntat tot miercuri ca in prezent Comisia Europeana pregateste planuri de urgenta pentru eventualitatea unui ''no-deal'', respectiv incheierea negocierilor fara un acord.''Astazi pregatim planuri de urgenta, foarte precise si clar directionate pentru a ne asigura ca in eventualitatea unui ''no-deal'' acele sectoare care sunt vulnerabile, transporturile, aviatia etc, aceste planuri specifice vor fi aplicate pentru a mentine conectivitatea'', a spus McGuinness in fata unei comisii a parlamentului irlandez.