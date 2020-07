Ministru britanic: Nu exista dovezi privind implicarea Rusiei in votul pentru Brexit

Ministrul britanic a facut aceste comentarii dupa ce marti a fost publicat un raport al comisiei pentru informatii si securitate a parlamentului britanic care afirma ca Rusia a incercat sa "intervina" in referendumul din 2014 privind independenta Scotiei, iar agentiile de informatii ar trebui sa faca o evaluare si privind o potentiala interferenta rusa in referendumul pentru Brexit."Trebuie sa existe o dovada ca a fost ceva la mijloc, ceea ce nu exista", a declarat miercuri Shapps pe canalul Sky, intrebat daca ar fi necesara o ancheta privind o posibila interferenta rusa in referendumul privind Uniunea Europeana.El a adaugat insa ca, in opinia sa, "nu este cazul ca serviciile de informatii sa-si ia ochii de pe minge" si a subliniat ca Londra "nu este locul potrivit pentru spalarea banilor rusi, dupa ce potrivit aceluiasi raport capitala britanica a devenit destinatia favorita a oligarhilor rusi, considerata un fel de "laundromat", adica o spalatorie."Este foarte, foarte important ca buna reputatie a Londrei, a City-ului si a Regatului Unit in ce priveste legislatia impotriva spalarii de bani sa fie mentinuta", a precizat Shapps, citat de BBC.