Acord post-Brexit: Barnier lasa sa se inteleaga ca ar mai fi necesare "saptamani" de negociere, dar Londra este increzatoare

"UE va continua sa depuna eforturi pentru un acord echitabil in zilele si saptamanile care urmeaza", a postat el pe Twitter la finalul unei intalniri cu ministrii afacerilor europene ai UE, la Luxemburg.Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fixat pentru 15 octombrie - prima zi a unui summit UE la Bruxelles - data-limita pentru a decide sau nu continuarea discutiilor. In ceea ce-i priveste, europenii si-au dat termen pana la sfarsitul lunii.La intalnirea sa cu ministrii europeni, Barnier sustine ca a primit "confirmarea unei puternice unitati a UE" inaintea summitului de joi si vineri, consacrat in parte acestei probleme.Francezul a subliniat din nou la reuniune importanta mentinerii regulilor de concurenta echitabila cu Regatul Unit, a gasirii unui bun compromis privind pescuitul si a incheierii unui acord solid in materie de guvernanta a intelegerii.Aceste trei prioritati ale UE constituie si principalele puncte de blocaj in discutii, care au inceput in luna martie intre Londra si Bruxelles."Negocierile sunt constructive, dar mai dureaza", le-a explicat Barnier reprezentantilor statelor membre, potrivit unei surse europene.Potrivit unor surse concordante, el a facut, de asemenea, apel la incredere, transparenta si unitate intre cele 27 de state membre pana la finalul convorbirilor."Suntem, sincer, intr-un stadiu foarte critic al negocierilor si suntem sub o presiune extrema. Timpul preseaza", a subliniat Michael Roth, adjunctul ministrului german pentru afaceri europene, care a facut apel la Regatul Unit sa faca "progrese substantiale" in cele trei puncte de blocaj.Secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune, a dorit sa reaminteasca "necesitatea unei pozitii foarte unite a celor 27", dar si "foarte ferme" privind prioritatile sale, in special pescuitul, un subiect politic foarte sensibil pentru Paris si alte cateva state membre, precum Belgia Olanda , Irlanda si Danemarca.Pe de alta parte, ministrul britanic de externe Dominic Raab a declarat marti, in parlamentul de la Londra, ca spera ca divergentele pot fi depasite inainte de summitul UE din aceasta saptamana, potrivit Reuters."Perspectivele pentru un acord exista", a declarat Raab in Camera Comunelor, cand a fost intrebat despre probabilitatea ajungerii la un acord inainte de summitul UE, care incepe pe 15 octombrie."Sunt increzator ca putem elimina divergentele, dar in cele din urma vor fi necesare aceeasi bunavointa, acelasi pragmatism si aceeasi flexibilitate din partea UE, pe care Regatul Unit si acest prim-ministru le-au aratat", le-a spus Raab deputatilor britanici.Dupa ce Regatul Unit a parasit oficial UE pe 31 ianuarie, convorbirile intre Londra si Bruxelles pentru incheierea unui acord de liber-schimb, care ar intra in vigoare la sfarsitul perioadei de tranzitie ce se incheie la sfarsitul anului, bat pasul pe loc, lasand sa planeze riscul unui "no deal" potential devastator pentru economie.Negocierile au fost reluate luni, la Bruxelles, de maniera "intensiva", potrivit UE, dupa ce s-au derulat o saptamana la Londra.