Fondatorii UE se reunesc de urgenta la Berlin: Cameron, acuzat ca da peste cap tot continentul

Ministrii de externe din cele sase tari fondatoare ale Uniunii Europene se reunesc sambata la Berlin, pentru a discuta consecintele deciziei istorice a Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana, in timp ce liderul Parlamentului European il acuza pe David Cameron ca a luat ostatic un continent intreg, relateaza AFP.

Intre consternare si apeluri la calm, liderii si oficialii europeni se mobilizeaza pentru a face in asa fel inca, dupa socul Brexit, tranzitia sa fie cat mai putin dureroasa posibil, informeaza News.ro.

In aceste conditii, ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier ii va primi pe omologii sai Jean-Marc Ayrault (Franta), Bert Koenders (Olanda), Paolo Gentiloni (Italia), Didier Reynders (Belgia) si Jean Asselborn (Luxemburg) pentru "o discutie pe teme actuale ale politicii europene", se arata intr-un comunicat al MAE de la Berlin.

Steinmeier si-a exprimat regretul dupa votul britanicilor, favorabili in proportie de 51,9% Brexit, potrivit rezultatelor oficiale. El a vorbit de o "zi trista pentru Europa si Marea Britanie".

Parisul si Berlinul le vor prezenta partenerilor lor "solutii concrete" pentru a face UE "mai eficienta", "fara a intra in mari constructii", a explicat Ayrault pentru AFP.

Cancelarul Angela Merkel, care si-a exprimat regretul fata de "lovitura data Europei" si "procesului de unificare europeana", i-a invitat luni la Berlin, pentru o dezbatere, pe presedintele francez Francois Hollande si pe seful Guvernului italian Matteo Renzi. Ea il va primi separat si pe presedintele Consiliului European, Donald Tusk.

Dupa Brexit, "Germania va continua sa joace un rol central, chiar si mai important, in cadrul Uniunii Europene", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru cotidianul Bild.

Referendumul a lasat in urma o tara divizata: Londra, Scotia si Irlanda de Nord voiau sa ramana in UE, in timp ce nordul Angliei si Tara Galilor au votat pentru iesire.

O petitie semnata de peste 350.000 de persoane cere convocarea unui nou referendum, in timp ce o alta, semnata de 90.000 de oameni, cere independenta Londrei si ramanerea sa in UE.

Premierul conservator David Cameron si-a anuntat demisia, la cateva ore dupa publicarea rezultatelor. El a declarat, insa, ca va ramane in functie pana la desemnarea unui nou lider de catre partidul. El a adaugat ca ii va lasa succesorului sau sarcina de a desfasura negocierile cu UE privind procesul de iesire a tarii sale.

Presedintele Parlamentului European, Martin Schulz, a descris drept "scandaloasa" alegerea lui Cameron de a demisiona abia in octombrie. "Un continent intreg luat ostatic de aceasta decizie", a spus el pentru postul de televiziune ARD.

Sambata, cotidienele britanice reflectau opiniile contradictorii ale alegatorilor. "De ce ar trebui sa fac eu munca murdara?", titra pe prima pagina tabloidul The Sun, alaturi de o fotografie a lui David Cameron, cu o figura frustrata. Daily Telegraph, conservator si pro-Brexit, anunta "Nasterea unei noi Marii Britanii", in timp ce The Independent titra "Bine ati venit pe insula Boris", o referire la fostul primar al Londrei, Boris Johnson, care a facut campanie pentru Brexit.

"Inclina-te, Marea Britanie", afirma Daily Mail, salutand "ziua in care masele tacute din Marea Britanie s-au ridicat impotriva clasei poltice arogante si inaccesibile".

In conditiile in care miscarile populiste iau amploare in toata Europa, Brexit ar putea provoca o reactie in lant. Sefa extremei-drepte franceze, Marine Le Pen, si deputatul de extrema-dreapta olandez Geert Wilders, au cerut deja organizarea de referendumuri in tarile lor.

Londra urmeaza sa intre in lungul tunel al negocierilor cu UE privind conditiile de iesire, ce ar putea dura circa doi ani. Dupa aceea, Marea Britanie va ramane legata de UE prin acordurile existente.

