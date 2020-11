Negocierile unui acord post-Brexit se reiau, intr-un stadiu critic, la Londra

Michel Barnier a sosit sambata la un centru de conferinte, unde continua negocierile.La sosirea sa, vineri, la Londra, el a anuntat ca va continua sa lucreze cu "rabdare si hotarare"."Nu suntem departe de momentul Take it or leave it (accepti sau nu)", declara el vineri, intr-o intalnire cu statele membre ale Uniunii Europene (UE), potrivit unor participanti.Barnier a reiterat linia deja avansata joi de catre presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen - in prezent este imposibil sa se spuna daca se poate ajunge sau nu la un acord.De partea britanica, David Frost crede ca un acord este "inca posibil".Premierul sau Boris Johnson a declarat ca "probabilitatea unui acord" depinde de UE si da asigurari ca Regatul Unit ar putea "prospera" si fara un acord comercial.Intr-o dicutie la telefon, vineri seara, cu omologul sau irlandez Micheal Martin, Boris Johnson si-a "subliniat angajamentul de a ajunge la un acord care sa respecte suveranitatea Regatului Unit", potrivit Downing Street.Cei doi sefi de guverne au "reafirmat de asemenea necesitatea mentinerii in primul rand a Acordului din Vinerea Mare (care a pus capat unor decenii sangeroase de tulburari intre republicanii catolici, sustinatori ai unificarii cu Irlanda, si unionistii protestanti, care vor ca provincia sa ramana in cadrul Coroanei britanice) si evitarea unei frontiere fizice in Insula Irlanda".Londra si Bruxellesul mai au doar foarte putin timp sa se inteleaga asupra acestui text, care sa intre in vigoare la 1 ianuarie, cand Regatul Unit, care a iesit oficial din UE la 31 ianuarie, va inceta sa mai aplice normele europene.In lipsa unui acord la aceasta data, cele doua parti risca un nou soc economic, care s-ar adauga celui cauzat de pandemia covid-19.Negocierile se lovesc in continuare de garantiile reclamate de Bruxelles britanicilor in domeniul concurentei, modalitatea rezolvarii diferendelor in cadrul viitorului acord si accesul pescarilor europeni in apele britanice.Potrivit unor surse europene, Michel Barnier a propus ca UE sa restituie 15-18% din totalul cotelor europene pescuite in apele britanice si sa recupereze in mod simetric cote pescuite de catre britanici la Oceanul Atlantic si in Golful Gascogne (Bay of Biscay).CITESTE SI: