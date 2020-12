Principalele prevederi ale acordului comercial post-Brexit incheiat de UE si Marea Britanie

BUNURI

Acordul garanteaza schimburi comerciale fara taxe vamale si cote "tuturor bunurilor care respecta reglementarile de origine adecvate" - o prevedere fara precedent intr-un acord comercial.Acest acord fara precedent permite evitarea unei rupturi a lanturilor de productie si evita impunerea unor taxe vamale de 10% in sectorul automobilelor, de 25% produselor procesate pe baza de peste si de 50% carnii de vita, produselor lactate, carnii de pasare, porc, miel, cereale, zahar si produslor alimentare procesate.Regatul Unit si Uniunea Europeana se angajeaza sa respecte conditii de concurenta loiala.Regatul accepta sa nu-si revizuiasca in scadere legislatia si standardele sociale, de mediu si in lupta impotriva modificarilor climatice europene aflate in vigoare la 31 decembrie 2020 si sa se adapteze la evolutia acestora.Acordul prevede posibilitatea aplicarii unor masuri unilaterale de reechilibrare - constand in taxe vamale -, in cazul unor divergente importante, atunci cand acestea pot antrena o crestere a costului de productie si, astfel, un dezavantaj concurential.In cazul in care regatul sau Uniunea nu respecta tratatul, un mecanism cu valoare constrangatoare de solutionare a diferendelor - asa cum exista in majoritatea acordurilor comerciale - urmeaza sa transeze litigiile.In urma opozitiei ferme a Londrei, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) nu va interveni in acest proces.Un "Consiliu Comun" va veghea ca acordul sa fie aplicat si interpretat in mod corect.Acordul prevede sa li se lase pescarilor europeni un acces in apele britanice intr-o perioada de tranzitie de cinci ani si jumatate, pana in iunie 2026.In timpul acestei tranzitii, UE urmeaza sa renunte in mod treptat la 25% din captura sa, care se ridica la o valoare de aproximativ 650 de milioane de euro pe an.In cazul in care Regatul Unit limiteaza accesul sau captura UE, Uniunea poate adopta masuri de retorsiune si impune taxe vamale produselor din pescuit sau altor bunuri britanice si chiar sa suspende o mare parte a acordului comercial, mentinand astfel intacte reglementarile cu privire la concurenta loiala.Tratatul garanteaza o conexiune aeriana, rutiera, feroviara si maritima continua, insa intr-un mod mai putin avantajos decat daca regatul ar fi ramas membru al pietei unice.Dispozitii vizeaza sa asigure faptul ca intre operatori are loc o concurenta loiala, "pentru ca drepturile pasagerilor, muncitorilor si siguranta transporturilor sa nu fie compromise".Regatul unit va continua sa participe la anumite programe UE in perioada 2021-2027 - precum programul de cercetare si inovatie Horizon Europe -, cu conditia ca el sa contribuie la bugetul european.Insa regatul paraseste programul Erasmus de schimb de studenti.Acordul "stabileste un nou cadru" in domeniul cooperarii politiste si judiciare, "mai ales in lupta impotriva criminalitatii transfrontaliere si terorismului".Cele doua parti vor continua sa impartaseasca ADN, amprente digitale si informatii despre pasageri si sa coopereze prin intermediul Europol.Aceasta cooperare va putea fi suspendata, in cazul in care regatul renunta la aderarea sa la Conventia europeana a drepturilor omului sau "la aplicarea (conventiei) la nivel national".Incepand de la 1 ianuarie, regatul nu va mai beneficia de principiile liberei circulatii a persoanelor, liberei prestari de servicii si de libertatea satabilirii pe teritoriul Uniunii.Prestatarii britanici de servicii isi vor pierde dreptul automat de a oferi servicii in intreaga Uniune si vor fi nevoiti sa se stabileasca in UE pentru a continua sa-si exercite activitatea.Ei nu vor mai beneficia de abordarea "tarii de origine" sau de conceptul de "pasaport", potrivit caruia autorizatiile emise de catre un stat membru in virtutea reglementarilor UE le permit un acces la intreaga piata unica a Uniunii.Acordul va fi implementat de catre un Comitet mixt, din care fac parte cele doua parti.Modalitatile relatiei pot fi revizuite si amendate din cinci in cinci ani.O iesire unilaterala din acord este necesar sa fie anuntata cu un an inainte.Textul integral al acordului poate fi consultat la adresa https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-Uk_trade_and_cooperation_agreement.pdfDocumentul a fost publicat numai in versiunea engleza, insa el va fi tradus in cele 23 de limbi oficiale ale UE in saptamanile viitoare.CITESTE SI: