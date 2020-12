Sursa guvernamentala franceza: Britanicii ar fi facut concesii enorme in negocierile post-Brexit

Negociatorii Marii Britanii au fost de acord sa cedeze asupra unor puncte foarte importante, referitoare in special la pescuit, a dezvaluit aceasta sursa, adica ultimul punct problematic care mai bloca negocierile, ceea ce ar putea face posibila evitarea in extremis a unui "no deal", cu o saptamana inaintea consfintirii parasirii UE de catre Regatul Unit.Aceste concesii au intervenit in ultimele 48 de ore, a mai mentionat sursa citata de AFP, fara a specifica daca acestea ar putea fi suficiente pentru a se ajunge la un acord sau daca sunt necesare concesii suplimentare.Accesul pescarilor europeni in la apele britanice ramasese miercuri punctul final de pe agenda discutiilor, de altfel aproape incheiate, inclusiv cu privire la unele subiecte pana acum problematice, cum ar fi modul de solutionare a litigiilor si masurile de protectie in cazul concurentei neloiale.In pofida ponderii sale economice reduse, pescuitul este important din punct de vedere politic si social pentru mai multe state membre al Uniunii, printre care Franta, Olanda , Danemarca si Irlanda.CITESTE SI: