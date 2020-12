UE se pregateste pentru un acord provizoriu post-Brexit incepand de la 1 ianuarie. Diplomat pentru Reuters: "Se pare ca acordul este aproape incheiat"

Ambasadorii Celor 27 au fost indemnati, in cadrul unei reuniuni cu Comisia Europeana (CE) - care negociaza in numele lor -, sa fie pregatiti in vederea unei reuniuni, prevazuta joi dimineata, care va avea loc in eventualitatea incheierii unui acord."Se pare ca acordul este aproape incheiat. Anuntul urmeaza sa fie facut azi sau maine", a declarat un diplomat pentru Reuters. Consiliul European , care reprezinta statele membre UE, a inceput pregatiri in vederea "aplicarii provizorii" a acestui acord.