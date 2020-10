UE si Regatul Unit reiau negocierile pentru un acord post-Brexit

"Discutii intensive se vor desfasura in fiecare zi incepand de maine dupa-amiaza, 22 octombrie, la Londra", a scris Frost pe Twitter Intr-o declaratie separata, un purtator de cuvant al premierului britanic Boris Johnson a mentionat ca nu exista nicio garantie ca aceste discutii se vor incheia cu un succes, adaugand insa ca cea mai buna solutie este incheierea unui acord."Este nevoie de doi pentru a ajunge la un acord", a subliniat purtatorul de cuvant, dupa ce saptamana trecuta guvernul britanic a transmis ca daca europenii nu-si flexibilizeaza pozitia Londra considera aceste negocieri incheiate. "Este foarte posibil ca negocierile sa nu reuseasca. In acest caz, Regatul Unit va incheia perioada de tranzitie in termeni australieni si asa vom prospera", a adaugat acesta.Anuntul Londrei survine dupa ce negociatorul-sef european, Michel Barnier, s-a declarat miercuri pregatit sa caute "compromisuri necesare, de fiecare parte", astfel incat Bruxellesul si Londra sa incheie un acord comercial.In urma summitului european desfasurat saptamana trecuta Bruxellesul a cerut Londrei sa faca ceea ce este "necesar pentru ca un acord sa fie posibil" in putinul timp ramas pana la terminarea perioadei de tranzitie post-Brexit, la 31 decembrie.In urma acestei pozitii ultimative, premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca UE refuza solicitarea facuta de tara sa de la inceputul negocierilor pentru un acord comercial dupa modelul celui incheiat de UE cu Canada , adica un acord de liber schimb fara taxe vamale si fara cote. Prin urmare, Johnson a sugerat ca singura alternativa din punctul sau de vedere ar fi un acord dupa modelul australian, ceea ce ar insemna insa ca relatiile comerciale dintre Regatul Unit si UE vor fi guvernate numai de regulile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC).Negocierile se lovesc in continuare in principal de trei subiecte divergente, respectiv accesul pescarilor europeni in apele britanice - care intereseaza in mod special Franta -, garantiile cerute Londrei privind libera concurenta si reglementarea diferendelor comerciale.Pe ansamblu, Bruxellesul doreste un acord extins care sa cuprinda si norme ale UE privind concurenta, mediul sau fiscalitatea, in timp ce Londra doreste doar un acord clasic de liber schimb.