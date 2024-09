Chitaristul Brian May a suferit un accident vascular. Care este starea fondatorului trupei Queen VIDEO

Brian May, chitarist al trupei Queen, a dezvăluit că a fost transportat de urgență la spital după ce a suferit un accident vascular cerebral minor și și-a pierdut temporar controlul brațului stâng.

Muzicianul britanic, în vârstă de 77 de ani, a împărtășit fanilor actualizarea sănătății într-un videoclip postat pe site-ul său, în timp ce a abordat evenimentele din săptămâna trecută.

May s-a referit la „un mic hop de sănătate” din cauza căruia a fost dus de urgență la spital: „Veștile bune sunt că pot cânta la chitară”, a spus el.

„L-au numit un accident vascular cerebral minor și, dintr-o dată, din senin, nu am avut niciun control asupra acestui braț”, a mai spus el, mișcându-și brațul stâng.

„A fost puțin înfricoșător, trebuie să spun. Am avut cea mai fantastică îngrijire și atenție de la spitalul unde am fost, lumini albastre clipind, mult, a fost foarte incitant. S-ar putea să postez un videoclip.”

El a continuat: „Nu am vrut să spun nimic la momentul respectiv pentru că nu vreau simpatie. Vă rog să nu faceți asta, pentru că îmi va aglomera căsuța de e-mail și urăsc asta. Vestea bună este că sunt bine.”

