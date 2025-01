Căsătorită cu un homosexual, Prințesa Brianna Caradja spune, în sfârșit, dacă relația cu fostul soț s-a consumat VIDEO

Brianna Caradja are 63 de ani și este una dintre puținele prințese din România rămase în viață. Este mamă a doi copii și are trei divorțuri la activ. S-a căsătorit prima dată la 25 de ani cu Bruce Johnson (franco-american), tatăl copiilor săi, Maximilian și Constantin. Duminică, 12 ianuarie, Brianna Caradja a vorbit despre viața ei într-un interviu cu Denise Rifai.

Prințesa Brianna Caradja este descendentă a familiei Cantacuzino, Gheorghe Cantacuzino fiind străbunicul ei. Puțini știu că prințesa are patru prenume: Brianna, Helen, Sopia și Laura.

Bunica ei a fost Ecaterina Caradja (decedată în 1993) și a fost fiica Irinei Cantacuzino, care la rândul ei era fiica lui Gheorghe Cantacuzino, zis și Nabalul. Prințesa Brianna Caradja este fiica Alexandrei Caradja, care la rândul ei a fost fiica Ecaterina Caradja (decedată în 2007).

Căsnicia cu Bruce și Dan Petre

Pe Bruce Johnson l-a cunoscut prin nişte prieteni comuni. Au făcut o firmă împreună, înainte să se căsătorească cu acte în regulă. Brianna Caradja a declarat că „firma aia a fost primul nostru bebeluş". Cei doi aveau o firmă producătoare de materiale informative, pentru companii mari.

Prințesa și Bruce s-au căsătorit în 1988, anul în care a venit pe lume și primul lor copil, au divorțat însă doi ani mai târziu. „Ne-am luat ultima programare. Primarul din sectorul în care locuiam a ţinut să ne căsătorească el. La 5 după-amiază era programarea, noi la 5 fără un sfert încă eram la birou, ne îmbrăcam pentru eveniment".

Brianna Caradja a divorţat după Revoluţie de Bruce, iar asta și din cauza distanței, pentru că făcea naveta București-Paris. „Cumva, România ne-a despărţit", lucru pe care l-a confirmat și în emisiunea lui Denise Rifai.

După divorț, Brianna Caradja a renunțat la partea ei din firmă, cu toate că mult timp a rămas o sursă de venit pentru prințesă.

„N-am venituri în România! Nu câştig nimic aici! Am bani, dar din firma pe care o am cu primul soţ în Franţa. Firma am cedat-o după divorţ", spunea Caradja în iulie 2012 pentru Evenimentul zilei.

Brianna Caradja a venit în țară, după 1989, numind actul "o chemare a sângelui", urmărind Revoluția de la televizor din Paris, Franța. Ea a văzut pentru prima dată România în ianuarie 1990.

„M-am plimbat printre TAB-uri cu un bebeluş de nouă luni. Formidabil! Formidabil! Era gunoi occidental! Erau coji de banane, de portocale, erau cutii de Coca-Cola. O nebunie!”, spunea ea atunci.

După divorțul din 1993, au urmat aventurile cu Dan Petre, fiul lui Zoe Petre, pe care l-a cunoscut între cursele București-Paris, care i-a fost și soț timp de doi ani, iar apoi relația cu pictorul Daniel Iancu.

„Pe Dan Petre l-am iubit pentru că vorbea în franceză cu mine! Şi franceză, şi română, făceam, aşa, combinaţii de limbi.”, povestea Brianna despre fiul lui Zoe Petre, pe care l-a cunoscut tot prin niște prieteni și despre care a spus că a avut o „căsătorie de context”.

Căsătoria cu Perry Zizzy - 2006/2008

În anul 2006 s-a căsătorit cu avocatul Perry Zizzy, o căsnicie scandaloasă de altfel.

În concluzie, pe prinţesa Caradja au măritat-o numai prietenii. Chiar şi a treia oară, când s-a cununat cu avocatul Perry Zizzi, la mijloc a fost un cerc comun de cunoscuţi. Homosexual declarat, prințesa spunea că nu știa că soțul ei are alte orientări.

Prințesa Brianna Caradja ocupa adesea paginile de monden ale cotidianelor, fiind considerată un personaj excentric și fără prejudecăți. Ea și al treilea soț au depus actele de divorț în 2008. Perry a aflat de la televizor că Brianna divorțează de el.

„Vă spun sincer! Eu am aflat că e gay odată cu dumneavoastră, pe holurile tribunalului! A urlat în gura mare! E cel mai mare şoc pentru o femeie. M-am simţit folosită. Bine, nu era prima oară când fusesem folosită!".

Situația dintre cei doi a fost mai mult decât complicată. Perry a declarat la momentul divorțului că Brianna știa că este homosexual, ba chiar că el avea o relație de 10 ani cu un alt bărbat.

În noiembrie 2008, la procesul de divorț al Briannei cu Perry, urmau să fie audiați doi martori, fiul prințesei, Maximilian, și un prieten de familie. Fiul nu a mai venit pentru că ar fi primit amenințări de la martorul soțului, a zis atunci prințesa.

Întrebată dacă s-a consumat relația cu fostul soț homosexual, Brianna Caradja a răspuns în emisiunea „40 de întrebări” că nu a avut relații intime cu Perry Zizzy, ceea ce a ridicat multe semne de întrebare, mai ales că acesta a acuzat că mariajul lor a fost de fațadă, astfel întărind acuzațiile pe care i le-a adus la vremea respectivă.

