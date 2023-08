Forumul BRICS (grup de piețe emergente care include în prezent Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) care s-a încheiat joi, 24 august, în Africa de Sud aduce noutăți esențiale pentru economia mondială.

Unii analiști vorbesc despre un cutremur geopolitic - fenomenul de "Bricsizare" a planetei care ar fi început astăzi, 24 august.

"Un cutremur geopolitic cu epicentrul din Johannesburg a lovit planeta astăzi, când s-a anunțat că BRICS primește șase noi membri. Adăugarea Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Iranului, Etiopiei, Egiptului și Argentinei la o organizație care include deja Brazilia, Rusia, India, China și Republica Africa de Sud reprezintă o revoluție după care relațiile internaționale globale nu vor mai fi niciodată la fel.

Tocmai s-a scris istorie la Johannesburg, este convins fostul ministru al Afacerilor Externe al FR Iugoslaviei Živadin Jovanović, care arată că multipolarizarea ordinii globale este acum de neoprit, iar unipolaritatea intră în istorie", spune unul dintre analiștii care a comentat situația.

Noua compoziție a BRICS va controla 80% din producția mondială de petrol.

Odată cu aderarea Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și a Iranului la BRICS, noua uniune economică va putea controla partea leului din producția mondială de petrol.

Același lucru este valabil și pentru creșterea bruscă a PIB-ului noilor țări BRICS. Se va ridica la 30% din PIB-ul mondial și va depăși 30 de trilioane de dolari.

Majoritatea celor 11 țări care vor forma din 2024 alianța sunt conduse de regimuri iliberale.

New composition of BRICS will control 80% of world oil production

With the addition of Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Iran to the BRICS, the Union will be able to control the lion's share of the world's oil production.

The same goes for the sharp GDP growth of the… pic.twitter.com/gqVkGbZ7Ic