Informațiile adunate din mai multe surse indică faptul că cea mai performantă unitate a armatei ucrainene a ieșit, într-un final, din rezervă fiind implicată într-o bătălie crucială din sudul țării.

Potrivit Kiev Post, militarii Brigăzii 82 de Asalt Aerian a Ucrainei au fost implicați în ultimele zile în bătălia pentru Robotyne, localitate crucială pe axa Zaporojie cucerită în cele din urmă de ucraineni.

Unitatea a făcut subiectul unei analize în publicația Forbes, unde experți militari au catalogat-o drept „ridicol de puternică”.

Brigada a fost formată în februarie 2023 și este compusă din aproximativ 2.000 de soldați.

"În catastifele militare ale Kievului, trupele de asalt aerian nu se deplasează, în realitate, foarte des cu elicopterul sau cu avionul. Mai ales în războiul actual, în care ucrainenii luptă pe propriul pământ și unde apărarea antiaeriană rusă nu favorizează atacurile aeriene de amploare.

În obiceiul ucrainean, „asalt aerian” înseamnă practic „elită”. De aceea, are sens ca Ucraina să salveze multe dintre armele sale cele mai bune pentru brigăzile sale de asalt aerian", se arată în analiza Forbes.

"Documentele clasificate scurse pe internet au indicat că Brigada 82 de asalt aerian — brigada sau regimentul 10 din forța de asalt aerian — își obține toate echipamentele majore de la aliații străini ai Ucrainei.

Sunt incluse toate cele 14 tancuri Challenger 2 primite de Ucraina din Regatul Unit, precum și toate cele 90 de vehicule de luptă pe roți Stryker donate de Statele Unite și toate cele 40 de vehicule de luptă de infanterie pe șenile Marder furnizate de Germania. Două duzini de obuziere remorcate M-119 de fabricație americană oferă sprijin de foc.

Documentele au derutat mai mult decât câțiva observatori, la început. Aveam dovezi fotografice că echipajele de tancuri din brigăzile veterane 25 și 80 de asalt aerian au călătorit în Regatul Unit pentru a se antrena pe Challenger 2. Acum se pare că Brigăzile 25 și 80 au transmis acele echipaje noii Brigăzi 82", mai indică analiza.

