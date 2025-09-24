Americanii au pus mâna pe tânăra vedetă a natației românești! Și-a dat acordul pentru "transfer"

Tânăra speranță a înotului românesc la stil braț, Brigitta Vass (18 ani), a oferit un angajament verbal pentru a se alătura Universității Southern California (USC).

Multiplă campioană la Campionatele Naționale de înot în bazin scurt de la Otopeni, Brigitta Vass s-a calificat la Campionatele Mondiale care au avut loc la Budapesta în decembrie anul trecut.

Ea a ocupat locul 28 în proba de 200 m bras (timp: 2:26.05) și locul 41 la 100 m bras, cu timpul de 1:07.62, însă americanii sunt convinși că timpii ei se pot îmbunătăți și mai mult și au convins-o să se alăture programului universității din toamna anului 2026.

Legitimată la Constanța, originară din Cluj-Napoca, Vass deține recordurile naționale românești la 100 și 200 de metri bras în bazin scurt (25 m).

De altfel, în lupta dintre universitățile americane, Southern California a încheiat pe locul cinci. Dacă ar fi avut-o pe Vass în echipă, USC termina pe patru, scriu cei de la Swim Swam.

Brigitta Vass se alătură unei generații promițătoare de sportive recrutate pentru sezonul 2026, care le include pe J B Kodera, Maxine Clark, Rylee Hutchinson, Ella Gaca Thiele și Hailey Weiler, mai notează cei de la Swim Swam.

