Brigitta Vass s-a calificat, la doar 17 ani, la Campionatele Mondiale de înot și speră să aibă la Budapesta rezultatele pe care le-a obținut David Popovici în 2022: două medalii de aur.

Multiplă campioană la Campionatele Naționale de înot în bazin scurt de la Otopeni, Brigitta Vass așteaptă cu emoție Campionatele Mondiale care vor avea loc la Budapesta în perioada 10-15 decembrie.

În vârstă de 17 ani, Brigitta Vass va debuta în această lună la Campionatele Mondiale de înot pentru seniori în bazin scurt.

„Am emoții mai mari, fiindcă e concurs internațional, dar mereu aștept cu mare drag să concurez. Mă ambiționează mult mai mult să concurez pentru România și să reprezint țara. E o mare onoare de fiecare dată când intru și sar în apă la o competiție internațională” – Brigitta Vass, componentă a lotului național de natație.

Multiplă campioană la Campionatele Naționale, Brigitta Vass a învățat pe propria piele că marile rezultate se obțin doar cu multă muncă.

„Fac antrenamente de rezistență, mai ales la începutul pregătirii. Sunt cele mai lungi. Nu sunt neapărat plictisitoare, dar sunt lungi. Cred că 8.000 metri, cam așa, am înotat cel mai mult. Sigur am făcut înconjurul lumii... Am înotat foarte mult” – Brigitta Vass, componentă a lotului național de natație.

La fel ca toată România, și Brigitta Vass a urmărit live cursa de aur a lui David Popovici de la Jocurile Olimpice. Emoțiile cu care a privit întrecerea de la Paris au fost chiar mai mari decât ale celorlalți, pentru că era vorba de un coleg cu care a împărțit bazinul în concursuri de ani de zile.

„Eram foarte emoționată, m-am bucurat extrem de mult pentru el și chiar a meritat 100% că a câștigat și a luat locul 3 la sută. Chiar a fost o onoare să știu că e un coleg de-al meu și era foarte frumos să văd cursa lui” –Brigitta Vass, componentă a lotului național de natație.

Brigitta e recunoscută în lumea înotului și pentru părul ei lung și creț.

„Când eram mică am avut părul foarte scurt. Mie-mi place foarte mult să am părul așa creț. Nu e cel mai ușor de îngrijit, dar e OK, mie-mi place cum arată” – Brigitta Vass, componentă a lotului național de natație.

Chiar dacă acum înotul reprezintă totul pentru ea, Brigitta spune că în primii ani nu a fost deloc atrasă de acest sport.

„Dacă aș putea să-i cer ceva peștișorului de aur, i-aș cere să am mereu iubirea asta față de înot și să nu pierd acest lucru. La început nu mi-a plăcut să înot. După câțiva ani mi-am dat seama că eu chiar iubesc sportul și chiar mi-aduce plăcere să merg la antrenamente și să concurez, așa că nu aș schimba nimic” – Brigitta Vass, componentă a lotului național de natație.

Când nu se antrenează, Brigitta se pregătește în mod special de Crăciun. Chiar dacă mai e timp până atunci, ea a început deja să caute cadouri pentru cei dragi.

„Nu e o perioadă stresantă, mie îmi place foarte mult să pregătesc cadouri pentru cei dragi și chiar am început deja să le cumpăr” – Brigitta Vass, componentă a lotului național de natație.

La Campionatele Naționale de înot în bazin scurt de la Otopeni, Brigitta Vass a obținut cinci titluri: 200 m bras, 100 m bras, 50 m bras, 200 m mixt şi în proba de ştafetă combinată 4x50 m liber. De asemenea, s-a clasat pe locul 2 la 400 m mixt. La Campionatul Mondial Școlar, care a avut loc în Bahrain, ea a cucerit două medalii de argint, la 100 și 200 m bras.

