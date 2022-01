Motivul pentru care actrița Brigitte Bardot refuză să se vaccineze, la 87 de ani: ”Medicul mi-a dat un certificat fals!”

Actriţa Brigitte Bardot a dezvăluit revistei Gala că nu vrea să fie vaccinată contra Covid-19, spunând că este „alergică la orice produs chimic”.

Întrebată de săptămânalul Gala dacă se va vaccina, actriţa, care trăieşte retrasă în vila de la malul Mediteranei, la Saint-Tropez, a răspuns: „Nu! Sunt alergică la toate produsele chimice. Chiar dacă am călătorit în Africa, am refuzat să-mi fac vaccin contra febrei galbene. Medicul meu de atunci mi-a dat un certificat fals. Am plecat şi am revenit în formă bună!”. Ea nu a precizat când a avut loc călătoria.

Bardot a estimat de altfel că se simte bine ca octogenară. „Bineînţeles, am 87 de ani, dar nu par să-i am. Nu am fire de păr albe, sunt foarte slabă. Am o dublă artroză de şold, merg cu cârje, dar, dacă îmi cer să dansez rumba, cha-cha sau flamenco, vă jur că am chef să mă mişc...”, a povestit ea. „Moartea trebuie să vină într-o zi. Este ca îmbătrânirea, nu avem scăpare”, a afirmat ea.

Guvernul francez promovează vaccinarea drept principala protecţie contra epidemiei de Covid-19. Miercuri, ministrul Sănătăţii, Olivier Véran, a spus că un număr crescut de persoane au primit prima doză într-o zi: 66.000. Virusul a ucis aproape 125.000 de persoane în Franţa de la debutul pandemiei, scrie Le Figaro.

Ads