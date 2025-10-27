Zece persoane sunt judecate în Franța pentru "hărțuire sexuală online" împotriva soției președintelui Macron. Ce pedepse ar putea primi

Zece persoane sunt judecate, luni şi marţi, la Paris, pentru presupusă hărţuire online a primei-doamne a Franţei, Brigitte Macron, în cadrul celei mai recente acţiuni legale declanşate de afirmaţii false că ea este o femeie transgender, care s-a născut bărbat şi este, de fapt, aceeaşi persoană cu fratele său, Jean-Michel Trogneux, relatează Reuters.

Cei opt bărbaţi şi două femei, cu vârste cuprinse între 41 şi 60 de ani, judecaţi de un tribunal penal din Paris, sunt acuzaţi că au făcut numeroase comentarii răuvoitoare despre sexul şi sexualitatea lui Brigitte Macron, comparând chiar diferenţa de vârstă dintre ea şi soţul ei cu „pedofilia”.

Dacă vor fi condamnaţi, riscă până la doi ani de închisoare.

Ei au publicat şi/sau difuzat pe reţelele sociale glume, insulte, fotomontaje şi alte caricaturi care susţin că Brigitte Macron este, în realitate, un bărbat.

Printre inculpaţi se numără Aurélien Poirson-Atlan, cunoscut sub numele de „Zoé Sagan” pe Facebook şi X, unde a fost ani de zile unul dintre cei mai importanţi vectori ai acestui zvon. Această teorie a apărut în urma victoriei lui Emmanuel Macron în alegerile prezidenţiale din 2017. De atunci, ea a continuat să crească în urma intervenţiei trolilor - internauţi în căutare de controverse online - care susţin că Brigitte Macron a făcut schimbare de sex şi este aceeaşi persoană cu fratele său, Jean-Michel Trogneux.

Ads

Carlo Brusa, unul dintre avocaţii inculpaţilor, a declarat că clientul său este „liniştit”.

„El face parte din sutele de mii, poate chiar milioanele de oameni care au postat şi repostat această poveste considerată extraordinară – deşi mai puţin amuzantă pentru doamna Macron - o poveste cunoscută în întreaga lume”, a adăugat el.

Afirmaţiile nefondate privind sexul lui Brigitte Macron au câştigat teren şi în Statele Unite, unde prima-doamnă şi preşedintele Emmanuel Macron au intentat în iulie un proces pentru defăimare împotriva lui Candace Owens, influencer şi gazda unui podcast de dreapta, pe baza afirmaţiei acesteia că prima-doamnă a Franţei s-a născut bărbat.

Afirmaţiile false - care spun că Brigitte Macron, în vârstă de 72 de ani, s-a născut sub numele de Jean-Michel Trogneux, numele real al fratelui ei mai mare - au vizat de mult timp cuplul prezidenţial francez, alături de criticile privind diferenţa de vârstă de 24 de ani dintre ei.

Prima-doamnă a Franţei a depus o plângere în august 2024, care a dus la o anchetă privind hărţuirea online şi la arestări în decembrie 2024 şi februarie 2025.

În septembrie, Brigitte Macron a câştigat un proces într-un tribunal francez împotriva a două femei, inclusiv un medium autoproclamat, care au contribuit la răspândirea zvonurilor despre sexul ei. O curte de apel a anulat această decizie în iulie, iar Brigitte Macron a făcut apel la cea mai înaltă instanţă din Franţa.

Ads