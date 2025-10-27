Încep procesele împotriva a 10 persoane care au promovat informația că Brigitte Macron este bărbat. Câți ani de închisoare riscă

Zece persoane au ajuns în fața justiției franceze, fiind acuzate de hărțuire cibernetică sexistă împotriva lui Brigitte Macron, în urma răspândirii unei știri false potrivit căreia soția președintelui Franței ar fi transgender. Procesul, care are loc la Paris, marchează una dintre cele mai ferme reacții juridice din Europa împotriva campaniilor de dezinformare și urii online îndreptate spre femeile din spațiul public.

Această ripostă juridică din Franţa, dublată de o plângere în Statele Unite, vine după patru ani de controverse şi zvonuri în continuă creştere, difuzate pe scară largă de reţelele conspiraţioniste şi de extremă dreapta.

Opt bărbaţi şi două femei, cu vârste cuprinse între 41 şi 60 de ani, sunt suspectaţi că au făcut numeroase comentarii rău intenţionate despre "genul" şi "sexualitatea" lui Brigitte Macron, echivalând diferenţa de vârstă faţă de soţul ei cu "pedofilia", conform Parchetului din Paris.

Apărută în urma alegerii lui Emmanuel Macron în 2017, ştirea falsă transfobă a devenit virală în Statele Unite, unde cuplul prezidenţial francez a intentat procese pentru defăimare în această vară împotriva unei realizatoare trumpiste de podcast, Candace Owens, apropiată de cercul conservator MAGA şi cunoscută pentru poziţiile sale antisemite şi proruse.

Judecate pentru cyberbullying

Ads

Mai multe dintre persoanele judecate la Paris pentru cyberbullying au distribuit postări ale influenceriței americane cu milioane de urmăritori pe reţelele de socializare, autoarea unei serii de videouri intitulate "Becoming Brigitte". Un exemplu este o copertă falsă pe modelul celor din revista Time, în care Brigitte Macron apare ca "Bărbatul anului", însoţit de comentariul "Excelent".

Într-o altă postare, unul dintre inculpaţi a raportat prezenţa a "2.000 de persoane" gata să meargă "din uşă în uşă în Amiens (oraşul din nordul Franţei de unde provin soţii Macron - n.r.) pentru a face lumină asupra afacerii Brigitte", promiţând implicarea unor bloggeri americani.

Ancheta a fost încredinţată Brigăzii pentru Reprimarea Infracţiunilor Contra Persoanei (BRDP) în urma unei plângeri depuse de Brigitte Macron pe 27 august 2024, care a dus la mai multe valuri de arestări, în special în decembrie 2024 şi februarie 2025.

Contactat de AFP, avocatul lui Brigitte Macron, Jean Ennochi, a refuzat să comenteze şi nici nu a precizat dacă Prima Doamnă a Franţei va fi prezentă la audiere.

Ads

Printre inculpaţi se numără şi publicitarul Aurelien Poirson-Atlan, în vârstă de 41 de ani, cunoscut şi urmărit pe reţelele de socializare sub pseudonimul "Zoe Sagan". Contul său de X, suspendat de atunci, a făcut obiectul mai multor plângeri şi este adesea prezentat ca fiind legat de cercuri conspiraţioniste.

Delphine J., "medium", "jurnalistă" şi "lansatoare de alerte", în vârstă de 51 de ani, cunoscută sub pseudonimul Amandine Roy, va fi, de asemenea, judecată. Ea a jucat un rol esenţial în răspândirea zvonului că Brigitte Macron, născută Trogneux, nu a existat niciodată şi că fratele ei, Jean-Michel, şi-a asumat această identitate după tranziţie.

Delphine J. pur şi simplu "reacţiona la ştiri", potrivit avocatei sale, Maud Marian, adăugând că "niciun mesaj nu i-a fost adresat direct doamnei Macron".

Condamnată pentru defăimare în primă instanţă în septembrie 2024 de instanţele franceze şi obligată să plătească despăgubiri de mai multe mii de euro lui Brigitte Macron şi 5.000 lui Jean-Michel Trogneux, ea a fost achitată în apel pe 10 iulie. Brigitte Macron şi fratele ei au atacat această decizie.

Inculpaţii, printre care se numără şi un oficial ales, patronul unei galerii de artă şi un profesor, riscă până la doi ani de închisoare.

Mai multe femei politician din întreaga lume au fost deja vizate de ştiri false transfobe, inclusiv fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama, fostul vicepreşedintă americană Kamala Harris şi fosta şefă a guvernului din Noua Zeelandă, Jacinda Ardern.

Ads