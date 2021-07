Percheziții ale Poliției la casa lui Florin și Brigitte Pastramă. Fosta soție a lui Ilie Năstase, suspectată că vindea produse contrafăcute

Potrivit sursei citate, fosta soție a tenismenului Ilie Năstase și actualul său soț sunt acuzați de contrafacerea unei mărci și punerea în circulație de produse contrafăcute.„Astăzi, 22.07.2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, a pus în executare un mandat de percheziție domiciliară pe raza județului Ilfov, emis de Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrafacerea unei mărci și punerea în circulație de produse contrafăcute.Totodată, sunt puse în executare mandate de aducere emise pe numele a două persoane, care vor fi conduse la sediul Politiei Sectorului 2 pentru audieri”, a anunțat Poliția Capitalei.Viaţa Brigittei Pastramă este demnă de scenariul unei telenovele, arată adevărul.ro , care a refăcut povestea fostei soții a lui Ilie Năstase. Potrivit sursei citate, Brigitte Pastramă a trecut pe rând de la statutul de top-model, la cea de soţie, mamă, văduvă, deţinută şi om de afaceri. Brigitte Sfăt s-a făcut cunoscută la începutul anilor 2000, după ce a câştigat concursul Top Model România şi a fost printre finalistele la Top Model of the World. Aceasta a participat la numeroase prezentări de modă şi are şi câteva pictoriale în revista Playboy.S-a căsătorit cu un om de afaceri, Octavian Sfăt, care deţinea în Timişoara o discotecă, un club, mai multe restaurante şi două vile. La 25 de ani, în decembrie 2002, Brigitte a rămas văduvă după ce Octavian Sfăt a murit de infarct. Moartea lui Sfăt a fost, la vremea aceea, învăluită în mister, având în vedere că starea lui de sănătate era bună.Tânăra s-a trezit cu un veritabil imperiu, fără experienţă în afaceri, astfel că în scurt timp a fost nevoită să renunţe la majoritatea proprietăţilor din cauza datoriilor acumulate de fostul soţ. Ea a vândut, pe rând, în decurs de câţiva ani, clubul Ramses, discoteca Discoland, unul dintre restaurante.Peste un an de la moartea lui Octavian Sfăt, în 2003, Brigitte Sfăt a fost condamnată la trei ani şi jumătate de închisoare, acuzată că a ordonat sechestrarea şi tâlhărirea administratorului clubului Ramses, pe care l-a bănuit că o furase la încasări. Managerul Bogdan Georgiu a fost sechestrat şi bătut cu sticle de plastic pline cu apă, într-un separeu al discotecii Discoland. Georgiu a fost pus să plătească o datorie de 1 miliard de lei. Acesta a reuşit să strângă 5.000 de euro pe care le-a dat recuperatorilor. După ce a scăpat, Georgiu a fugit la Bucureşti, unde a anunţat poliţia.Brigitte Sfăt a fost eliberată după doi ani, pentru bună purtare.