Fotbaliștii unei echipe engleze s-au ras în cap pentru fi alături de un coleg bolnav de cancer VIDEO

Jucătorii echipei engleze de fotbal Bristol Rovers au decis să se radă pe cap pentru a sprijini un coechipier bolnav de cancer, Nick Anderton.

Fotbaliştii echipei din liga a treia engleză au decis să se radă pe cap săptămâna aceasta, iar lor li s-au alăturat antrenorul Joey Barton şi restul staff-ului său, precum şi câţiva dintre oficialii echipei.

Nick Anderton a fost diagnosticat vara trecută ca având o formă rară de cancer osos (osteosarcom). De atunci el urmează un tratament special, iar gestul colegilor săi a fost făcut tocmai pentru a se atrage atenţia asupra cazului.

🎬 The clips, fades & cuts have been done - enjoy the trailer before clicking to watch 𝘽𝙧𝙞𝙨𝙩𝙤𝙡 𝙍𝙖𝙯𝙤𝙧𝙨 𝙁𝘾 - 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧'𝙨 𝘾𝙪𝙩.#BristolRazors #BristolRovers

💙 Support Nick ➡️ https://t.co/JkP9Of9oQE pic.twitter.com/fX2Tkf3XTf