Povestea britanicului care a venit turist într-un sat din România și nu a mai plecat. A cumpărat un han vechi pe care l-a renovat în totalitate

Într-un trend tot mai des întâlnit, străini care s-au îndrăgostit de România aleg să investească în afaceri locale, contribuind astfel la dezvoltarea comunităților în care s-au stabilit. Un exemplu elocvent este Martin, un englez care a deschis o cafenea într-un sat din județul Gorj, arată Observator Antena 1.

Martin, care a ajuns în România pentru a cunoaște familia soției sale, Doris, a fost atât de impresionat de frumusețea țării încât a decis să rămână permanent.

"Ne-am întors acasă pentru a petrece Paștele cu părinții și plimbându-ne prin Runcu și Cheile Sohodolului, am văzut un loc de casă de vânzare și când am plecat înapoi, în două, trei zile, aveam loc de casă", spune Doris. "E un loc frumos. Avem cheile, avem râul, e un sat mic și frumos. Inițial, am zis că vom folosi această casă drept o casă de vacanță dar, în schimb, ne-am mutat aici permanent", adaugă Martin.

De asemenea, un bosniac stabilit în România a investit într-un complex de căsuțe tradiționale, consolidând astfel legătura dintre străini și comunitățile locale.

În ceea ce-l privește pe Martin, el a transformat o clădire veche din 1906, care a fost un han, într-o cafenea. "Această clădire a fost construită în 1906. A fost un han", explică el.

Martin a păstrat arhitectura veche a clădirii și a decorat interiorul cu oglinzi aduse din Marea Britanie, care sunt din anii 1950-1970 și erau tradiționale în pub-urile britanice din acea vreme.

