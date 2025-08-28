Ambasadorul rus la Londra, chemat la ministerul britanic de Externe, după ce clădirea British Council din Kiev a fost lovită de rachete FOTO

Autor: Adrian Zia
Joi, 28 August 2025, ora 17:55
Ambasadorul rus la Londra, chemat la ministerul britanic de Externe, după ce clădirea British Council din Kiev a fost lovită de rachete FOTO
Ambasadorul rus la Londra, chemat la ministerul britanic de Externe FOTO X/@DD_Geopolitics

Ministerul britanic de Externe a anunțat joi, 28 august, că l-a convocat pe ambasadorul rus la Londra, după bombardamentul masiv cu rachete și drone efectuat de Rusia în timpul nopții asupra unor ținte în Ucraina, dar care a avariat și unele clădiri civile, printre care cea a British Council și a reprezentanței UE la Kiev, transmit agențiile AFP și Reuters.

'Loviturile lui Putin de noaptea trecută au ucis civili, au distrus locuințe și au avariat clădiri, inclusiv pe cea a British Council și a reprezentanței UE la Kiev', a scris pe rețeaua socială X ministrul britanic de externe, David Lammy. 'L-am convocat pe ambasadorul Rusiei. Crimele și distrugerile trebuie să înceteze', a adăugat acesta.

Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat că Rusia a lansat în noaptea de miercuri spre joi asupra Ucrainei 598 de drone și 31 de rachete, printre acestea din urmă fiind rachete de croazieră Kh-101, rachete balistice Iskander-M și rachete hipersonice Kinjal.

Apărarea antiaeriană ucraineană afirmă că a reușit să neutralizeze 563 de drone, o rachetă Kinjal, șapte rachete Iskander-M și 18 rachete de croazieră Kh-101, dar proiectilele rusești au lovit 13 amplasamente diferite, în timp ce în alte 26 de amplasamente au căzut fragmente din proiectilele doborâte și sunt cel puțin 14 morți, circa 50 de răniți și 10 dispăruți.

Ministerul rus al Apărării a precizat la rândul său că a efectuat un atac combinat asupra 'întreprinderilor complexului militar-industrial și bazelor aeriene militare ucrainene' și a asigurat din nou că în astfel de atacuri nu țintește niciodată ținte civile, ci numai ținte militare sau cvasi-militare.

British Council a anunțat că oficiul său de la Kiev a fost 'grav avariat' și a publicat o fotografie ce arată clădirea sa cu geamuri sparte și uși smulse de suflul unor explozii survenite în apropiere.

În acest timp, președintele Consiliului UE, Antonio Costa, a susținut că edificiul UE a fost atacat 'deliberat' de Rusia și s-a declarat 'îngrozit' de atac. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut la rândul ei că două rachete rusești ar fi căzut la circa 50 de metri de respectiva clădire și a anunțat că Bruxelles-ul va prezenta în curând al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

