Britney Spears, goala in noul ei videoclip (Video)

Britney Spears apare in ipostaze provocatoare, de sotie, femeie de afaceri si ospatarita sexy in "Womanizer", primul single de pe cel de-al saselea album al sau.

Single-ul a fost lansat pe 26 septembrie la posturile de radio, iar clipul, filmat in Los Angeles, a fost regizat de Joseph Kahn.

Britney nu este la prima colaborare cu Kahn, cei doi au lucrat impreuna pentru videoclipurile "Toxic" si "Stronger".

"Womanizer" apare pe noul album "Circus" care va fi lansat pe 2 decembrie, cand Britney implineste 27 de ani.

Luna trecuta, Britney Spears a castigat in cadrul editiei MTV Video Music Awards trei premii, printre care si Videoclipul anului cu "Piece of Me".

Evenimentul din acest an s-a axat in special pe revenirea controversatei Britney in lumea muzicii.

Video Britney Spears, Womanizer:

