Cât a durat ultimul mariaj al lui Britney Spears: cântăreața a bifat a treia căsătorie

Britney Spears şi soţul ei, Sam Asghari, s-au despărţit după 14 luni de căsnicie, iar Variety a aflat că vedeta pop este reprezentată de o echipă importantă de avocaţi de la Hollywood pentru divorţ.

Spears a angajat-o pe avocata de top a vedetelor în materie de divorţuri, Laura Wasser, şi va continua să lucreze cu influentul avocat Mathew Rosengart, un fost procuror federal care a ajutat-o să se elibereze de tutelă, scrie Variety.

Asghari - un antrenor, model şi actor care a apărut în emisiunile „Black Monday” şi „Hacks”" - a cerut-o în căsătorie pe Spears în septembrie 2021, iar cuplul s-a căsătorit în iunie 2022. Anterior, cei doi se întâlniseră mai bine de cinci ani, după ce se cunoscuseră pentru prima dată pe platoul de filmare al videoclipului din 2016 al lui Spears pentru „Slumber Party”, o piesă de pe albumul ei „Glory”.

Când Spears s-a logodit cu Asghari, aceasta se afla încă sub tutelă.

Atunci când a depus mărturie spre sfârşitul celor 13 ani de tutelă, Spears a împărtăşit dorinţa ei de a se căsători cu Asghari şi de a avea mai mulţi copii, dar a susţinut că nu avea permisiunea de a face acest lucru, deoarece finanţele sale şi, în esenţă, fiecare aspect al vieţii sale erau controlate de tutorele ei, inclusiv de tatăl ei, Jamie Spears. „Aş vrea să avansez progresiv şi vreau să am parte de o afacere adevărată, vreau să mă pot căsători şi să am un copil. Mi s-a spus că, în acest moment, în cadrul tutelării, nu sunt capabilă să mă căsătoresc sau să am un copil”, a pledat Spears în faţa judecătorului în iunie 2021.

Spears şi Asghari s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii intime la casa lui Spears din Thousand Oaks, California, în faţa a aproximativ 60 de invitaţi, printre care Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore şi Paris Hilton. Tatăl ei, mama Lynn Spears şi sora Jamie Lynn Spears nu au fost prezenţi.

Căsătoria lui Spears cu Asghari a fost a treia a vedetei. Fostul cuplu nu are niciun copil împreună. În aprilie 2022, cu două luni înainte de a se căsători, Spears şi Asghari au anunţat că aceasta era însărcinată. În luna următoare, cântăreaţa a spus că a pierdut copilul.

Superstarul are doi fii adolescenţi, Sean şi Jayden, cu cel de-al doilea soţ al ei, Kevin Federline, fostul ei dansator de rezervă cu care a fost căsătorită între 2004 şi 2007. Cuplul a apărut în propriul reality show, „Britney and Kevin: Chaotic”, în 2005.

Prima căsătorie a cântăreţei a fost cu prietenul ei din copilărie, Jason Alexander, care a fost anulată în 2004, după ce au fost căsătoriţi timp de 55 de ore în total. În 2022, Alexander a stricat nunta lui Spears cu Asghari şi a fost arestat pentru că a intrat fără drept în casa ei.