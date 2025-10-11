30 de cadre medicale ar putea fi concediate din cauza lui Britney Spears

Luni, 17 Martie 2008, ora 08:40
30 de cadre medicale ar putea fi concediate din cauza lui Britney Spears

30 de doctori si asistenti de la un spital din Los Angeles risca sa fie concediati pentru ca au aruncat o privire in dosarul medical confidential al cantaretei Britney Spears, relateaza BBC.

Vedeta a fost internata la sfarsitul lunii ianuarie, cand a avut nevoie de ingrijire medicala de urgenta pentru tulburari comportamentale grave.

Nu este, insa, prima data cand Britney cade victima unui astfel de incident, pentru ca in 2005, cand l-a nascut pe Sean Preston, primul sau copil, mai multi membri ai personalului au fost concediati pentru ca au verificat datele medicale ale vedetei.

