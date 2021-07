Britney Spears, în plin conflict cu propriul tată, a primit permisiunea să fie apărată de un avocat. ”Îl acuz de abuz tutelar”

Ea a declarat în faţa judecătoarei că va depune o plângere pentru tutela abuzivă şi a cerut ca tatăl ei să fie anchetat.Ea a izbucnit în lacrimi în faţa Curţii, cerând judecătoarei să o scoată de sub tutela tatălui, relatează Variety.„Mă aflu aici ca să scap de tata şi să îl acuz pentru abuz tutelar”, a spus ea prin sistem videoconferinţă. „Vreau să depun astăzi plângere pentru abuzul acestei tutele”.Cu câteva minute înainte de mărturia sa voluntară, judecătoarea Brenda Penny i-a dat permisiunea lui Spears să îşi angajeze propriul avocat, Mathew Rosengart, care a participat la audiere în persoană, reprezentând cântăreaţa.Decizia judecătoarei de a-i permite să îşi aleagă avocatul este un pas important pentru artistă, care îşi doreşte să pună capăt tutelei sub care se află de 13 ani.În timpul pledoareiei impresionante, Spears a cerut să fie eliberată de tutelă fără a fi evaluată şi i-a spus judecătoarei: „Nu ar trebui să existe vreo ameninţare pentru mine vreodată”.Spears a explicat judecătoarei că, în timpul turneului „Circus”, a făcut teste psihologice „împotriva voinţei” şi că de mai multe ori pe săptămână îi era luat sânge. Ea a declarat că tutorii i-au spus că, dacă participă la evaluări, şi-ar putea recăpăta viaţa. „Am făcut totul şi ei au minţit... nu au făcut nimic. NU i-au pus capăt şi am continuat să muncesc”.Cântăreaţa a adăugat că nu va permite oamenilor „să se îndoiască de inteligenţa mea pentru a nu ştiu câta oară”.Britney Spears a mai afirmat că nu este o persoană perfectă şi a explicat faptul că „episoadele” ei au fost rezultatul „a ceea ce mi-au făcut”.„A fost scopul lor de a mă face să mă simt nebună, ceea ce nu sunt”, a spus ea despre tatăl şi tutorii ei.Spears a mai spus că pe parcursul acestor ani i-a fost luat permisul de conducere, nu a mai avut voie să bea cafea, nici să aleagă ce să mănânce, că a fost lăsată singură în casă fără să poată pleca.„Am fost mereu foarte speriată de tata şi speriată că o să apară băut pe undeva. Decât să încercaţi să anchetaţi comportamentul meu sau capacitatea mea, vreau ca tata să fie anchetat. Această tutelă îi perfmite, efectiv, tatălui meu să îmi conducă viaţa... este abuz şi ştim toţi asta”.Ea a început să plângă şi judecătoarea a încercat să o liniştească: „Doamna Spears, este în regulă. Dacă aveţi nevoie de un moment, este în regulă”.Spears i-a confirmat că l-a ales pe Rosengart să îi fie avocat şi a spus că vrea ca tutorele temporar pe probleme personale, Jodi Montgomery, să rămână. Avocatul lui Montgomery a declarat că mărturia lui Spears a fost „sfâşietoare” şi i-a spus cântăreţei: „Suntem aici să ajutăm”.Ulterior mărturiei, Rosengart l-a sunat pe tatăl artistei, Jamie Spears, pentru a-i propune să demisioneze voluntar. El a afirmat că este „consternat” de Jamie Spears. „Dacă îşi iubeşte fiica, va demisiona”.Un avocat al lui, Vivian Thoreon, a declarat că Jamie Spears nu va demisiona voluntar şi a pus la îndoială acurateţea acuzaţiilor făcute de fiica lui.Rosengart i-a mai spus judecătoarei că firma sa va verifica dacă artista a avut vreodată nevoie de tutelă, începând cu 2008. „Probabil că o tutelă nu era necesară”.Avocatul mamei cântăreţei, Lynne Spears, a spus că ea este „complet de acord” cu Rosengart şi că vrea să revină în faţa judecătoarei cât mai curând.Înaintea audierii, mulţi fani ai lui Britney Spears s-au adunat în faţa tribunalului Stanley Mosk pentru a-şi exprima sprijinul faţă de ea.Audierea de miercuri este a doua de vara aceasta în care artista a declarat unui judecător, de data aceasta, virtual, de la Curtea Superioară din Los Angeles. Prima ei mărturie a fost depusă pe 23 iunie. Atunci ea a semnalat prima dată tutela „abuzivă”, cerând să îi fie redată viaţa.După audierea de miercuri, Britney Spears a publicat o înregistrare video pe Instagram spunând că vrea să sărbătorească „adevărata reprezentare”. Alături de un emoji care arăta degetul mijlociu, ea a scris şi hashtag-ul #FreeBritney.