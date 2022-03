Imagini incredibile cu una dintre cele mai bune baschetbaliste din lume reținute în Rusia. Americancei i s-au găsit urme de hașiș în bagaj

Brittney Griner, sublă campioană olimpică la baschet, a fost reţinută de autorităţile vamale din Rusia după ce în bagajele sale s-a descoperit ulei de haşiş în cartuşe de vaporizator, la un aeroport din apropiere de Moscova, relatează The Guardian.

Griner a fost reţinută luna trecută, însă identitatea sa a fost făcută publică abia sâmbătă de presă, după ce autorităţile vamale au precizat că este vorba de o jucătoare profesionistă de baschet care a evoluat în NBA şi are în palmares două medalii de aur obţinute cu SUA la JO. Autorităţile vamale nu au precizat numele sportivei.

Agenţia Tass a scris că sportiva în cauză este Griner, de şapte ori Al-Star în WNBA, cu echipa Phoenix Mercury. În Rusia, Griner a jucat în afara sezoanelor WNBA pentru UMMC Ekaterinburg.

La aeroportul Şeremetievo, bagajele sportivei au fost deschise şi cercetate în amănunt de vameşi după ce câini dresaţi ca să găsească droguri au indicat posibila prezenţă a drogurior în bagajul baschetbalistei.

Brittney Griner riscă o pedeapsă de cinci până la zece ani de închisoare, notează L’Equipe.

The Russian Federal Customs Service have released this video in which airport security are seen going through the luggage of a passenger identified as Brittney Griner. pic.twitter.com/gHJ8XoMYvF