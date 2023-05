Baschetbalista care a fost arestată de ruși a revenit pe teren sub privirile Kamalei Harris. Americanii au dat la schimb un traficant de arme

Americanca Brittney Griner a declarat că a simţit "cu siguranţă" dragostea fanilor în momentul în care a revenit în competiţie pentru Phoenix Mercury, relatează BBC.

Griner, în vârstă de 32 de ani, a petrecut 10 luni în custodia Rusiei pentru posesie de ulei de canabis, înainte de a fi eliberată în cadrul unui schimb de prizonieri foarte mediatizat în decembrie.

Vicepreşedintele Statelor Unite, Kamala Harris, a îmbrăţişat-o pe Griner pe teren înainte de meciul WNBA din Los Angeles.

"Dragostea fanilor care au venit a fost uimitoare", a declarat Griner.

"Cu siguranţă o simt şi am simţit-o şi eu cât timp am fost acolo".

Griner a câştigat meciul de start şi, în ciuda faptului că se afla în echipa din deplasare, a fost aclamată când a reuşit o aruncare, ajutându-şi echipa să aibă un prim avantaj de 7-0.

"M-am simţit bine, m-am simţit foarte bine. M-am simţit ca ultima dată când am jucat", a spus ea.

Griner a marcat 18 puncte şi a înregistrat şase recuperări, dar Phoenix Mercury a fost învinsă cu 94-71 de Los Angeles Sparks în debutul sezonului.

Harris s-a adresat echipei Phoenix Mercury în vestiarul lor înainte de meci, în timp ce legenda tenisului Billie Jean King, emblema echipei LA Lakers, Earvin 'Magic' Johnson şi actualul antrenor principal al echipei masculine LA Lakers, Darvin Ham, au asistat şi ei la meci.

Griner, de două ori campioană olimpică, este una dintre cele mai bune şi mai mediatizate baschetbaliste din lume.

Ea juca în prima ligă rusă când a fost arestată pe un aeroport din Moscova, în februarie 2022, pentru posesie de ulei de canabis. Ea a pledat vinovată la acuzaţii, a fost condamnată la nouă ani de închisoare şi şi trimisă într-o colonie penală.

În total, ea a petrecut 10 luni în custodia Rusiei înainte ca guvernul american să ajungă la un acord cu Rusia pentru a o elibera în schimbul cunoscutului traficant de arme rus Viktor Bout.

Apariţia ei împotriva lui LA Sparks a venit la o săptămână după un meci de pre-sezon împotriva aceloraşi adversari.

"Apreciez totul un pic mai mult acum", a adăugat Griner.

"Toate momentele mici, mărunte. Obişnuiam să spun: oh, sunt atât de obosită, nu vreau să merg la antrenament astăzi. Cred că asta s-a schimbat. Apreciez totul, pentru că ziua de mâine nu este garantată. Nu ştii cum va arăta", a spus ea.

Vice President @KamalaHarris welcomes BG back ahead of the @PhoenixMercury’s first matchup of the season 🧡 #BGisBack pic.twitter.com/Eg70Ikx8dB