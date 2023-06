Alex Stein, un american care a căpătat notorietate (este urmărit de aproape 500.000 de persoane pe Twitter) pentru că i-a confruntat pe politicieni, a făcut "o năuă victimă".

Brittney Griner a revenit luna trecută în WNBA, iar interul de la Phoenix Mercury şi coechipierele sale au fost confruntate de o cunoscută personalitate a reţelelor de socializare pe aeroportul Dallas Fort Worth, sâmbătă dimineaţă, înainte de a zbura spre Indiana, în cadrul competiţiei.

Alex Stein, un american care a căpătat notorietate (este urmărit de aproape 500.000 de persoane pe Twitter) pentru că i-a confruntat pe politicieni, a postat mai întâi o fotografie pe Twitter în care anunţa: "Tocmai am întâlnit-o pe jucătoarea mea favorită din WNBA. Video în curând". Apoi, Stein a postat un scurt videoclip în care se vede cum strigă la Griner, "tu urăşti America", în timp ce aceasta traversa aeroportul.

"A fost un schimb cinstit cu negustorul de moarte?", i-a strigat Stein, aluzie la faptul că Griner a fost eliberată în schimbul lui Viktor Bout, un traficant de arme care ispăşea o pedeapsă de 25 de ani într-o instituţie penală din SUA.

„Este adevărat că a trebuit să faci sex cu Vladimir Putin pentru a fi eliberată din Rusia? Brit?"

