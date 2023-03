Falși brokeri au înșelat zeci de români să investească pe Bursa de la New York FOTO arhiva

Zeci de români care și-au lăsat economiile în conturile unei firme de investiții financiare cu rădăcini în Bulgaria, convinși fiind că fac tranzacții în cadrul Bursei din New York, au rămas fără bani, înșelați de falși brokeri.

Atrași de promisiunea unor câștiguri sigure și repetate, investeau pe ”piața din New York”, fără să știe că în realitate umflau conturile unor șarlatani. 18 victime au fost

identificate, însă numărul acestora este posibil să fie cu mult mai mare.

“Domnule X, eu sunt broker, nu agent de bursă. Nu vă prezint posibilitatea de a vă îmbogăţi peste noapte investind in Forex, aur sau petrol, care sunt mişcări geopolitice, vreau să vă arăt o posibilitate de a câştiga bani repetat, investind în alte companii, precum cea a dumneavoastră” - constituia formula cu care potențialii clienți, aleși din rândul celor care nu erau familiarizați cu astfel de tranzacții, erau determinați să intre în joc. Așteptând profitul de la New York, oamenii ”investeau” de la câteva sute de euro până la 12.000 de euro. Odată cedați falșilor brokeri, banii intrau într-un circuit financiar complicat, dintr-un cont într-altul, dar fără să fie investiți în realitate.

Înșelăciunea era foarte bine gândită. Clienții primeau rapoarte periodice, pe mail, cu privire la situația banilor lor, tocmai pentru a nu-și face griji. În realitate erau niște documente măsluite, rapoarte generate de un program demo bursier prin intermediul cărora se atesta în mod nereal că banii acestora sunt tranzacționați pe diferite burse şi că, de cele mai multe ori, înregistrau profit. De altfel, niciun client nu avea cont și parolă, neavând acces la conturi.

”I-am arătat că am Bloomberg, eu știu cum să iau ochii la fraieri. „Hai la mine aicea”. Practic lasă-mă să fac asta pentru tine, i-am scos ochii cu niște lucruri pe care nu le știa, și să își mute banii la mine, practic. Da, chiar are prostul 150.000 de euro, mi i-a arătat! (…) bine prostu nu știe că demo și real nu sunt aceleași lucruri, și că se pregătește pentru chestia asta. Eu i-am luat ochii cu Bloomberg, că am birou acasă... hai încoa...Da.... și pot să îl fac să mi-i dea mie, că oricum e prost. Pot să îl fac 100%”, este o parte dintre interceptările discuțiilor dintre falșii brokeri, realizate de anchetatori pentru a proba înșelăciunea.

Întreaga afacere era de fapt o schemă piramidală. Când unii dintre clienți miroseau că au fost păcăliți și își cereau insistent banii ”investiți”, erau duși cu vorba. Brokerii invocau tot felul de scuze, ba că Trump a creat anumite tensiuni pe piață, ba că un eveniment politic anume a provocat turbulențe, iar oamenii credeau și așteptau să se liniștească apele tulburi de la New York.

”În realitate, sumele de bani investite de către clienți nu au fost niciodată tranzacționate, ci doar s-a simulat tranzacționarea acestora. Platforma de tranzacționare nu există, bursa pe care trebuia să investim era piața americană și nu utilizam niciun program pentru a tranzacționa”, este mărturia unuia dintre brokerii implicați în schema piramidală, o parte dintre ei de bună credință care nu au știut de la bun început în ce se bagă. Aceștia din urmă au și făcut acorduri de recunoaștere a vinovăției și au explicat anchetatorilor cum funcționa totul.

Unele sume de bani ce proveneau de la clienți au ajuns în posesia altor clienți favorizați care primeau profitul, sau în conturile celor care coordonau afacerea.

În vara anului 2022 escrocheria a fost dată în vileag. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 l-a trimis în judecată pe unul dintre coordonatorii din România. Petre Dan Surugiu a fost condamnat la închisoare cu suspendare, recunoscând faptele. Acesta a acceptat să plătească o parte din banii ”investiți” de către clienți păcăliți.

