Actrița americană Brooke Shields (57 de ani) a prefațat filmul documentar despre viața sa cu o dezvăluire spectaculoasă legată de momentul în care și-a pierdut virginitatea, la 22 de ani, cu iubitul ei de-atunci, Dean Cain, cunoscut pentru rolul din Superman.

Noul film documentar despre viața actriței, ”Pretty Baby: Brooke Shields”, se poate viziona pe platforma de streaming Hulu.

Cu această ocazie, Brooke Shields a admis că „regretă” modul în care și-a pierdut virginitatea la 22 de ani, cu ”Superman” Dean Cain. Cei doi au format un cuplu când erau studenți la Universitatea Princeton.

„Când în sfârșit am făcut sex, am ieșit imediat din cameră și am alergat pe hol goală”, a spus ea.

„El a alergat după mine cu plapuma și m-a prins și mi-a spus „Unde te duci?”. Mi-a mai spus „Nu plec nicăieri, nu te părăsesc, ești aceeași persoană”. Am plâns”, a recunoscut Brooke Shields.

