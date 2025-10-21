Scandalul din familia Beckham continuă: de ce nu vrea Brooklyn să se împace cu părinții și frații lui

Marti, 21 Octombrie 2025, ora 11:48
Familia Beckham la un eveniment fashion FOTO: Instagram/ David Beckham

Se pare că liniștea din familia Beckham este departe de a fi restabilită. Potrivit publicației Us Weekly, Brooklyn Beckham și soția sa, actrița Nicola Peltz, nu ar avea, cel puțin pentru moment, nicio intenție de a repara relațiile tensionate cu celebra familie Beckham.

O sursă apropiată cuplului a declarat că fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham „este concentrat pe o viață calmă, lipsită de drame”, alături de soția sa.

„Și-au creat propriul univers, în care se simt fericiți și împliniți. Preferă să lase timpul să vindece lucrurile, în loc să forțeze o împăcare care ar fi, încă, prematură”, a explicat insiderul.

Tensiuni persistente cu familia Beckham

Zvonurile despre o ruptură în familia Beckham au început să circule încă din vară, când Brooklyn și Nicola au lipsit de la petrecerea aniversară a lui David Beckham, care a împlinit 50 de ani. Gestul a alimentat speculațiile privind o răceală între tânărul cuplu și restul familiei.

Surse citate de Us Weekly afirmă că Brooklyn nu ar mai fi în contact nici cu părinții săi, nici cu frații săi, Romeo și Cruz. Nu este clar dacă acesta mai păstrează legătura cu sora cea mică, Harper Seven. „Relațiile rămân încordate”, a subliniat aceeași sursă.

În spatele tăcerii dintre Brooklyn și familia lui s-ar afla mai multe conflicte mici, acumulate în timp. Presa britanică a scris că Brooklyn ar fi avut o dispută cu fratele său Romeo, din cauza unei foste iubite, modelul Kim Turnbull, cu care se zvonea că ar fi avut o scurtă relație înainte să o cunoască pe Nicola Peltz.

Modelul a negat însă vehement aceste informații, afirmând pe Instagram că între ea și Brooklyn „nu a existat niciodată o relație romantică, în nicio formă, la niciun moment dat”, precizând că au fost doar prieteni în perioada liceului.

În același timp, relația tensionată dintre Nicola și Victoria Beckham pare să fi început încă din 2022, în timpul nunții celor doi tineri. Presa tabloidă a relatat că un incident legat de „primul dans” ar fi făcut-o pe Nicola să izbucnească în lacrimi. Victoria ar fi fost „șocată” de acuzații, spunând că nu își dă seama cum ar fi putut „să o rănească” pe nora sa într-un moment atât de important.

O familie în două lumi paralele

Chiar dacă David și Victoria nu au participat la ceremonia restrânsă de reînnoire a jurămintelor lui Brooklyn și Nicola din luna august, cei doi par să-și vadă liniștiți de viața lor. Într-un interviu pentru Daily Mail, Brooklyn a spus că, deși „se spun multe lucruri negative”, el are „o soție care îl susține necondiționat”.

„Noi doi ne vedem de treabă, muncim, stăm cu capul plecat și suntem fericiți”, a declarat el.

Victoria Beckham a dat totuși un semn recent de împăcare, menționându-l pe fiul ei cel mare în discursul de la premiera documentarului Netflix Victoria Beckham, lansat luna aceasta la Londra. În seria de trei episoade apare și o scurtă scenă cu Brooklyn și Nicola.

