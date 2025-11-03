Orașul care vrea să redevină stațiune turistică, deși încă suferă după inundații devastatoare. „Mai păstrează tradiţiile de iarnă"

Oraşul Broşteni, puternic afectat de inundaţiile din luna iulie a acestui an, îşi redeschide porţile pentru turişti, în încercarea de a-şi recăpăta statutul de staţiune turistică de interes local, pe care îl obţinuse în 2024.

Toate pensiunile din zonă s-au redeschis şi au lansat oferte pentru sărbătorile de iarnă. Ele încearcă să atragă turişti atât români, cât şi străini, pentru a pune în valoare potenţialul oferit de Munţii Stânişoarei şi Munţii Bistriţei, dar şi de valea râului Bistriţa.

Proprietarii spaţiilor de cazare susţin că nenorocirea din vară a fost o lecţie din care localnicii au învăţat şi, în acelaşi timp, o "încercare" care i-a făcut mai puternici. Chiar dacă sezonul de vară a fost compromis în integralitate, ca urmare a efectelor catastrofei din 27 iulie, deţinătorii de pensiuni o iau de la capăt şi visează ca Broşteniul să îşi recapete strălucirea de altădată.

"Dacă a doua zi după viitură, mă gândeam că nu mai avem nicio ieşire, nu vom mai putea face turism în această zonă, iată-ne astăzi că suntem pregătiţi să primim din nou turişti, chiar dacă mai avem unele mici detalii de pus la punct. Dacă ne ajută Dumnezeu, o să fie totul pregătit şi chiar mai bine decât aveam înainte, pentru că această încercare chiar ne-a dat curajul să mergem mai departe. Am pregătit un pachet pentru sărbătorile de iarnă şi chiar am avut solicitări şi încurajări de la clienţii noştri care vin şi revin anual sau chiar de câteva ori pe an. Avem ofertă pentru Crăciun, un Crăciun autentic, un Crăciun cu tradiţii, cu lumină în suflet şi în casă", a declarat, pentru AGERPRES, Luminiţa Ilişescu, cea care deţine, din 2006, o pensiune în zona centrală a Broşteniului, afectată şi ea de viitură.

Ads

Primarul din Broşteni, Alexandru Hurjui, susţine că Broşteniul nu impresionează doar prin peisajele atrăgătoare, ci şi prin ospitalitate şi o gastronomie specifică zonei. El spune că turiştii care vor alege să facă sărbătorile aici vor susţine în mod direct şi reconstrucţia oraşului afectat de inundaţii.

"Broşteniul are potenţial turistic. După cum se ştie, noi suntem şi staţiune turistică de interes local şi aş vrea să îi încurajez pe toţi cei care au fost la noi la Broşteni să revină, iar cei care nu au fost să vină cu mare drag. Broşteniul se schimbă de la o zi la alta, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul tuturor celor darnici şi harnici. Sperăm să aducem strălucirea Broşteniului de dinainte de 27 iulie. Turismul la Broşteni înseamnă peisaje frumoase, turismul la Broşteni înseamnă oameni primitori, mâncare bună, peisaje de neuitat şi dorinţa de a reveni ori de câte ori timpul o permite. Pensiunile sunt pregătite. Ne bucurăm că în această zonă se mai păstrează încă obiceiurile şi tradiţiile de iarnă", a afirmat primarul.

Ads

În urma viiturii puternice din 27 iulie, au fost afectate 650 de gospodării din Broşteni, 250 de locuinţe fiind distruse total sau parţial. De asemenea, peste 1.000 de anexe gospodăreşti au fost distruse total sau parţial.

Ads