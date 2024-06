Concertul Bruce Dickinson de la Bucureşti a fost anulat. Ce se întâmplă cu biletele deja cumpărate

Concertul Bruce Dickinson – The Mandrake Project, care urma să aibă loc luni, la Arenele Romane din Bucureşti, a fost anulat. Contravaloarea biletelor va fi restituită.

Potrivit organizatorilor, membrii trupei şi echipa artistului au fost afectaţi de un virus asemănător gripei încă de la începutul turneului European, iar la spectacolul din Londra şi Bruce a început să se simtă rău. A reuşit să ţină spectacolul de la Paris, însă până la Groningen a început să aibă dificultăţi în a cânta la standardul cu care atât el, cât şi fanii sunt obişnuiţi.

În timpul spectacolului de duminică de la Budapesta a devenit evident că Bruce este grav bolnav şi, urmând sfatul primit, acum trebuie să se odihnească complet pentru a-şi păstra sănătatea şi pentru a proteja restul spectacolelor din turneu. Din păcate, acest lucru înseamnă că fanii din România vor rata ocazia de a-i vedea pe Bruce şi trupa sa performand in acest moment.

Bruce Dickinson a declarat: "Mi-am forţat vocea suferind de o infecţie virală la ultimele câteva concerte. Am sperat că cele două zile de pauză după spectacolele din Olanda ar fi fost suficiente pentru odihnă vocală, dar concertul de la Budapesta a fost o adevărată luptă. Publicul a fost fantastic, dar sunt dator faţă de restul turneului şi am responsabilitatea de a avea grijă de instrumentul meu... este singurul pe care îl am! Cu o inima foarte grea, am fost nevoit să iau decizia de a anula spectacolul de mâine de la Bucureşti. Nu este ceea ce mi-am dorit. Mâine voi consulta un specialist în probleme de gât pentru a confirma înţelepciunea deciziei mele, dar după patruzeci de ani de cântat ştiu când lucrurile nu sunt în regulă şi vocea trebuie să se odihnească. Sunt devastat pentru fanii din Bucureşti. Pot doar să îmi cer scuze şi să va mulţumesc pentru sprijinul şi înţelegerea voastră".

Contravaloarea biletelor vândute pentru concertul de la Bucureşti va fi restituită fanilor prin intermediul platformelor de ticketing autorizate, respectiv, iaBilet.ro şi Entertix.ro, au declarat organizatorii.