Bruce Springsteen, 73 de ani, care se află în turneu mondial, a căzut după ce s-a împiedicat pe scenă, în timpul concertului de la Amsterdam.

Fanii l-au văzut The Boss căzând pe spate, cu chitara încă în mână, înainte ca echipa sa să-l ajute.

Chitaristul său a intervenit pentru a-l ajuta cu instrumentul, în timp ce doi membri din staff l-au ridicat. Din fericire, căderea nu l-a afectat.

Artistul a zâmbit, înainte de a se adresa publicului. „Noapte bună, tuturor!”, a răcnit în microfon şi a început un alt cântec.

Bruce Springsteen a călătorit prin toată lumea pentru cel mai recent turneu al său, Springsteen and E Street Band 2023 Tour.

Turneul său constă în 37 de spectacole în 32 de oraşe. Următoarele sale opriri vor fi în Landgraaf, Olanda, Zurich şi Birmingham.

Turneul va ajunge în Statele Unite în august, iar spectacolul final va fi pe 10 decembrie la Chase Center din San Francisco.

Thank goodness nothing happened to Bruce Springsteen when he fell on stage last night🇳🇱 - May 27, 2023#brucespringsteen #Springsteen pic.twitter.com/VqIf0gbuhk