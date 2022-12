”Die Hard”, varianta ucraineană. Care e legătura dintre Volodimir Zelenski și Bruce Willis VIDEO

Ministerul ucrainean al Apărării a publicat pe Twitter un clip de peste un minut cu fragmente din celebrul film Die Hard, realizat în 1988, şi un mesaj în care compară Ucraina cu personajul jucat de Bruce Willis.

Alegerea filmului nu este deloc întîmplătoare, arată mesajul postat pe Twitter de către ministerul ucrainean, la zece luni după ce Vladimir Putin a invadat Ucraina.

”De Crăciun, Ucraina sărbătoreşte povestea festivă a felului în care operaţiuna militară specială a unui terorist arogant a fost contracrată de un outsider războinic”, scria în a doua zi de Crăciun ministerul.

An underdog who wins against the bad guys. This is the kind of story we all enjoy.

Dedicated to all the die hards on the front line.

Ukraine will win!

Yippee Ki-Yay…! pic.twitter.com/JaZzqlOZA7