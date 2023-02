Bruce Willis, în vârstă de 67 de ani, care a renunţat în martie 2022 la actorie după ce a fost diagnosticat cu afazie, suferă de demenţă frontotemporală, a anunţat, joi, familia sa.

“De când am anunţat diagnosticul de afazie, în primăvara anului 2022, boala lui Bruce a progresat şi acum avem un diagnostic mai specific: demenţă frontotemporală. Din nefericire, dificultăţile de comunicare reprezintă doar un simptom al bolii de care suferă Bruce. Deşi este dureros, este totuşi o uşurare faptul că în sfârşit avem un diagnostic clar”, se arată în comunicatul familiei lui Willis, semnat Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel şi Evelyn.

Familia actorului a menţionat că boala de care suferă Willis este, în cazul persoanelor sub 60 de ani, cea mai întâlnită formă de demenţă. “În prezent nu există tratamente pentru boală, o realitate care sperăm să se va schimba în anii care vin. Pe măsură ce boala lui Bruce avansează, sperăm că mass-media va atrage atenţia asupra acestei boli, care are nevoie să fie ştiută mult mai bine de oameni şi necesită cercetări”, a precizat familia lui Willis.

Demenţa frontotemporală reprezintă un grup de tulburări care duc la deteriorarea lobilor frontali şi temporali ai creierului prin atrofie, cu simptome care includ modificări de personalitate, comportament obsesiv și dificultăți de vorbire.

În acest context, fanii lui Bruce Willis și-au amintit de un discurs memorabil al lui Bruce Willis din 2018, în care acesta s-a plâns de faptul că, de-a lungul timpului, a trecut prin multe dificultăți.

„Am fost atacat de teroriști, asteroizi, critici de film, critici muzicali, avocați de divorț, chelie masculină și nimic nu m-a oprit pentru că încă sunt Bruce Fucking Willis”, a spus actorul.

