Bruce Willis a fost mutat într-o casă separată de soția sa din cauza avansării demenței frontotemporale

Emma Heming și Bruce Willis împreună FOTO: Instagram/ Emma Heming

Soția lui Bruce Willis a decis să-l mute pe actorul de Hollywood, în vârstă de 70 de ani, care se confruntă cu demență, din locuința familiei într-un centru specializat care să răspundă nevoilor sale medicale. Emma Heming Willis a explicat motivele acestei decizii.

„Actorul american locuiește acum într-o locuință separată, alături de o echipă de îngrijire permanentă”, a precizat Emma, în vârstă de 47 de ani. Ea a menționat că cele două fiice ale lor, de 13 și 11 ani, îl vizitează frecvent în noul mediu.

După ce a fost criticată online, Heming a publicat pe 30 august un videoclip pe Instagram pentru a răspunde comentariilor apărute. „Prea des, îngrijitorii sunt judecați rapid și pe nedrept de cei care nu au trăit această experiență sau nu au fost în prima linie”, a scris ea în descriere.

„A împărtăși deschis poate invita opinii, dar, mai important, creează conexiune și validare pentru cei care chiar trec zilnic prin realitățile îngrijirii unei persoane bolnave.”

De ce a luat decizia de a-l muta de acasă

În 2022, familia lui Willis a anunțat că actorul, faimos pentru rolurile din seria Die Hard, se confruntă cu tulburări de limbaj care îi afectează capacitatea de comunicare și că va renunța la cariera sa cinematografică. În anul următor, s-a confirmat diagnosticul de demență frontotemporală (FTD), o afecțiune degenerativă rară a creierului. Într-un interviu TV intitulat „Emma și Bruce Willis: Călătoria neașteptată – Un reportaj special cu Diane Sawyer”, Emma a mărturisit că mutarea actorului „a fost una dintre cele mai grele decizii” din viața sa.

„Dar am știut, înainte de orice, că Bruce și-ar fi dorit asta pentru fiicele noastre. Și-ar fi dorit ca ele să fie într-o casă adaptată nevoilor lor, nu nevoilor lui.” Ea a explicat că, deși Willis este fizic sănătos și mobil, boala i-a afectat grav abilitățile de comunicare și capacitatea de a recunoaște riscurile, făcându-l nesigur să rămână singur.

Emma Heming a scris și o carte bazată pe experiențele sale de îngrijitoare și pe sfaturile specialiștilor, intitulată Călătoria neașteptată: Găsind putere, speranță și pe tine însăți pe drumul îngrijirii, care va fi lansată pe 9 septembrie. Bruce Willis a fost căsătorit anterior cu Demi Moore (1987–2000) și are trei fiice din acea căsnicie, cu vârste de 31, 34 și 37 de ani.

Model și antreprenor, Emma a explicat că a prevăzut criticile, dar a ales să vorbească public despre această schimbare pentru că asta „creează conexiune și validare pentru cei care chiar trec prin realitatea zilnică a îngrijirii unei persoane bolnave.”

„Pentru ei împărtășesc aceste lucruri – ca să construiesc o legătură mai profundă cu o comunitate care înțelege această călătorie,” a adăugat ea.

Emma a subliniat că mulți dintre critici „nu au experiența necesară pentru a-și susține punctul de vedere”, iar comentariile lor sunt, în opinia ei, irelevante. „Adevărul este că opiniile sunt atât de zgomotoase și de puternice, dar dacă nu ai nicio experiență reală în acest domeniu, nu ai dreptul să te pronunți.”

În prezent, Bruce Willis locuiește într-o casă pe un singur nivel, sub supravegherea constantă a unei echipe de îngrijire, pe măsură ce boala sa avansează și nevoile sale devin tot mai complexe.

