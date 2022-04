Prima apariție publică a lui Bruce Willis după ce s-a lăsat de actorie. Boala care l-a obligat să iasă la ”pensie” FOTO

La o săptămână de când a dezvăluit că suferă de afazie şi şi-a încheiat cariera, Bruce Willis a apărut, joi, în două imagini publicate pe contul de Instagram de soţia sa, Emma Heming Willis.

„Mama şi tata în mediul lor favorit”, indică Emma Heming Willis în acest mesaj „aprobat” de peste 66.000 de ori. Un mesaj ce marchează prima apariţie publică a starului hollywoodian de la anunţul bolii.

Afazia este o tulburare de limbaj cauzată de leziuni cerebrale. Cel mai adesea, acestea rezultă dintr-un accident cerebrovascular (ACV) sau un traumatism cranian.

Cariera lui Willis a început la începutul anilor 1980, cu roluri în filme precum „Verdictul” al lui Sidney Lumet. Cariera sa a explodat mai târziu în acel deceniu, datorită rolului său principal, alături de Cybill Shepherd, în serialul ABC „Moonlighting” şi a interpretării lui John McClane în filmul de acţiune din 1988 „Die Hard”, care i-a oferit lui Willis prima sa franciză majoră.

De-a lungul carierei sale de patru decenii, filmele lui Willis au încasat peste 5 miliarde de dolari în întreaga lume.

Willis a apărut în blockbustere precum „The Fifth Element” (1997), „Armageddon” (1998) şi „The Sixth Sense” (1999). Alte filme clasice ale sale: „The Last Boy Scout” (1991), „Death Becomes Her” (1992), „Pulp Fiction” (1994) şi „12 Monkeys” (1995).

El a fost nominalizat la cinci Globuri de Aur (câştigând unul pentru „Moonlighting”) şi trei Emmy (câştigând unul pentru „Moonlighting” şi altul pentru rolul său de invitat în „Friends”).